En un 56% avanza el mantenimiento de las cámaras de seguridad de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que avanza el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo en más de 350 cámaras de seguridad ubicadas en las comunas de Ibagué, con el fin de garantizar su funcionamiento y mejorar el monitoreo en tiempo real.

Es de resaltar, que el proceso alcanza un avance del 56% y se espera que esté completamente finalizado en diciembre para que la ciudad pueda contar con la totalidad de estos equipos, que son fundamentales para la seguridad.

“Con esto y con la rehabilitación de este sistema lo que estamos es entregándole una herramienta fundamental tecnológica a nuestra Policía Nacional para la respuesta oportuna ante incidentes y para la prevención del delito”, indicó Sergio Saavedra, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El director también hizo un llamado a la ciudadanía para que cuide las cámaras, ya que durante el proceso de verificación se identificaron varios puntos que habían sido vandalizados.

“Cuidar estos equipos es tarea de todos. Son los ojos de la ciudad para prevenir el delito y garantizar entornos más seguros para las familias ibaguereñas”, concluyó el funcionario.