Declaran alerta amarilla en Ibagué por las afectaciones que han dejado las lluvias

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, le confirmó a Caracol Radio que tras el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, se determinó declarar la alerta amarilla en la ciudad para estar alertas ante la posibilidad de que se presenten remoción en masa, crecientes súbitas y arrastre de material.

La mandataria local destacó que esta medida se adopta de manera preventiva para reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia que se pueda registrar en la zona urbana o rural.

“Esta declaratoria se da para aumentar las acciones de respuesta y estar listo ante las situaciones que puedan presentarse por las fuertes lluvias, los deslizamientos, la caída de árboles y las inundaciones que se han presentado en diferentes sectores de la ciudad”, afirmó Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué.

Organismos de emergencia atienden situación en el sector de La Cascada

De igual manera, la mandataria de los ibaguereños hizo presencia en la vereda Cay, sector La Cascada, donde se mantiene un monitoreo permanente ante la remoción en masa por un deslizamiento registrado el pasado viernes 14 de noviembre en horas de la tarde.

Como medida de protección, las autoridades desalojaron preventivamente a las familias en riesgo, asegurando su traslado a zonas seguras, mientras continúa la evaluación técnica del terreno.

“Aquí, dos viviendas fueron totalmente arrastradas por un fuerte deslizamiento de tierra en esta zona. Estamos con nuestro equipo apoyando a las familias que lo perdieron todo. Además, tenemos un equipo que va a estar aquí todo el tiempo para hacer la vigilancia, con Policía Nacional, Scouts, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja y toda la Administración”, puntualizó la alcaldesa de Ibagué.

Como parte del protocolo, se activó una cadena de comunicaciones y respuesta liderada por la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, quienes coordinarán de manera directa la emisión de alertas y la movilización de los equipos técnicos y el talento humano necesario.