David Alonso tuvo una mala jornada en clasificación del GP de Valencia: Repase su puesto en la Pole

El colombiano David Alonso no tuvo una buena jornada en la clasificación del Gran Premio de Valencia. En el Circuito Ricardo Tormo, el piloto de 19 años fue uno de los corredores más irregulares del día.

Alonso partirá este domingo en el puesto 20 en la última carrera de la temporada. El colombo-español ya había presentado algunos inconvenientes durante las prácticas de este viernes, donde incluso se vio involucrado en una caída.

¡Caída de David Alonso en Valencia! El colombiano se fue al piso durante la práctica de la última carrera de la temporada. 😢 pic.twitter.com/EiUs2qKChx — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) November 14, 2025

El español Daniel Holgado, compañero de Alonso, se quedó con la Pole Position tras un tiempo de 1:37.715; en el segundo lugar partirá el también español Izan Guevara; mientras que el australiano Senna Agius partirá tercero.

“El Circuit Ricardo Tormo con la Moto 2 es divertido, pero tengo que entender mejor cómo pilotar más fluido”, comentó Alonso previo a la clasificación de este sábado.

¿Cómo va la clasificación?

David Alonso deberá remontar posiciones para no ceder terreno en el campeonato mundial de Moto2, donde actualmente marcha séptimo con 153 puntos, seguido del italiano Celestino Vietti.

La definición por el título estará entre el brasileño Diogo Moreira y el español Manuel González, con 287 y 257 puntos cada uno, respectivamente. Moreira necesitaría sumar solo un punto más para consagrarse campeón, el sudamericano partirá noveno.