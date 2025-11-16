Choque de motos dejó dos muertos en María La Baja, Bolívar: esto se sabe

Cartagena

Kevin Ospina Pacheco, de 20 años, es una de las dos víctimas fatales que dejó un fuerte accidente de tránsito registrado en el barrio El Recreo del municipio de María La Baja, departamento de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Al parecer, este joven regresaba a su vivienda a bordo de una motocicleta tras dejar a su novia en su casa cuando ocurrió la tragedia. Presuntamente, en medio del trayecto habría chocado violentamente contra otro vehículo similar por razones que son materia de investigación.

Kevin Ospina Pacheco perdió la vida en el lugar de los hechos ante el fuerte golpe que recibió en el siniestro. Por su parte, el conductor de la otra motocicleta de quien se desconoce su identidad, fue trasladado de inmediato a un centro asistencial donde se confirmó su fallecimiento horas después.

Kevin Ospina era aprendiz del SENA y amante del fútbol en ese municipio.