Atentado con explosivo a estación de Policía del oriente de Cali deja tres lesionados

Estación de Policía Los Mangos en el oriente de Cali /Foto: cortesía para Caracol Radio - Archivo junio - 2025

Un artefacto explosivo fue lanzado desde un vehículo en movimiento contra la Estación de Policía Los Mangos, ubicada en el oriente de Cali, Valle del Cauca.

Como consecuencia de la explosión, tres personas resultaron lesionadas:

Un adulto habitante de la zona.

Un auxiliar de Policía que se encontraba de guardia.

Un subintendente.

#ATENCIÓN📍Un artefacto explosivo fue lanzado desde un vehículo en movimiento a la Estación de Policía Los Mangos, oriente de #Cali.



Según información preliminar, hay dos personas lesionadas.#EnDesarrollo… pic.twitter.com/4TPaegRiB3 — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) November 16, 2025

De acuerdo con el reporte preliminar, las lesiones fueron ocasionadas por esquirlas, afortunadamente ninguno de los afectados presenta lesiones de gravedad.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el explosivo impactó uno de los costados de la estación, causando además daños materiales leves.

La Policía Metropolitana de Cali y la Alcaldía informaron que la zona fue acordonada de inmediato y que las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de este nuevo atentado.

Este hecho se suma al ataque registrado ayer contra un CAI de la Policía, que por fortuna no dejó hechos que lamentar.

Cabe recordar que en junio pasado la misma estación de Policía Los Mangos fue blanco de otro atentado, en el que murió una persona.