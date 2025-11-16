Al menos 5 municipios en Cundinamarca con afectaciones en las vías por fuertes lluvias

Cundinamarca

Debido a las torrenciales lluvias que se han presentado en las últimas horas en el país, se han reportado varias emergencias en municipios de Cundinamarca.

Se ha afectado la movilidad en Nocaima, Villeta, Útica, Quebrada Negra y La Vega debido a inundaciones y derrumbes.

En el caso de Nocaima, el municipio permanece incomunicado por la creciente de una quebrada y un derrumbe que arrastró una caseta en el sector en el que paraba el transporte público.

En el sector de Caiquero, un deslizamiento de tierra bloquea un carril de la vía La Vega-Villeta.

En Útica y Quebrada Negra también hay derrumbes que obstruyen totalmente la vía y deja incomunicado el municipio con Villeta.

Las autoridades de tránsito se encuentran trabajando en este momento en la remoción de tierra, escombros y piedras para habilitar el paso lo más pronto posible.

A la fecha no se han reportado personas ni vehículos afectados por los derrumbes e inundaciones y tampoco hay viviendas comprometidas.

Autoridades recomiendan a los conductores manejar con prudencia y estar atentos a los canales digitales e indicaciones oficiales.