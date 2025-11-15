Tribunal Administrativo advierte grave riesgo por viviendas levantadas en zona inestable de Soatá

Edificaciones en La Plazuela están sobre terreno inestable y representan un riesgo para la comunidad.

Soatá

La Sala de Decisión No. 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá encendió las alarmas en Soatá al confirmar un fallo que protege el derecho colectivo a la seguridad y a la prevención de desastres, luego de evidenciar que varias edificaciones fueron construidas sobre un terreno con marcada inestabilidad geológica.

De acuerdo con la sentencia, el municipio permitió la edificación de viviendas y otras estructuras en el barrio La Plazuela, pese a que el suelo presenta condiciones críticas que comprometen la seguridad de los habitantes. El Tribunal señaló que, además del terreno inestable, existen deficiencias estructurales en las construcciones, lo que incrementa el nivel de riesgo.

La Corporación concluyó que ambos factores representan una amenaza real, comprobada y de alta probabilidad de colapso, situación que podría afectar gravemente a los residentes del sector. El pronunciamiento hace parte del proceso Rad. 15238-33-33-002-2022-00090-01, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Dayán Alberto Blanco Leguízamo.

Ante este panorama, el Tribunal reiteró la obligación de las autoridades locales de adoptar medidas inmediatas que permitan salvaguardar la vida e integridad de la comunidad afectada, y evitar que la situación derive en una emergencia mayor.