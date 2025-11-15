Lluvias dejan más de 200 damnificados en el municipio de Venadillo, Tolima

Tolima

Más de 200 familias damnificadas dejó del desbordamiento de varias quebradas en el municipio de Venadillo, Tolima, así lo confirmó la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

“Hoy venimos a atender la emergencia y llamar a la solidaridad de la gente, aquí hay más de 200 familias que lo perdieron absolutamente todo, hay tres sectores muy afectados”, dijo la gobernadora del Tolima.

Según conoció Caracol Radio, la situación es muy compleja porque las familias golpeadas por las lluvias lo perdieron todo, además que por turbiedad en rio Totare se tuvo que suspender el servicio de agua en este municipio.

“Nosotros vamos a empezar un trabajo sobre la quebrada y el rio Venadillo para que esto que sucedió no vuelva a suceder en este municipio, traemos la retroexcavadora para poder trabajar sobre el rio y la de llantas para mejorar las vías”, destacó la mandataria de los tolimenses.

Funcionarios de la Gobernación del Tolima viajaron desde Ibagué a Venadillo a primeras horas del sábado 15 de noviembre con el fin de llevar a los afectados mercados, colchonetas, víveres, ropa entre otros elementos.

“Vamos a realizar una campaña desde el martes en la Gobernación del Tolima para que los ciudadanos nos ayuden con aportes para traer más a los afectados”, dijo Adriana Matiz.

Por su parte, el alcalde de Venadillo, Rolando Gómez Reyes, aseguró que se está trabajando para atender a cada uno de los damnificados de esta emergencia generada por las fuertes lluvias.

Dato: por la fuerza de naturaleza en el Venadillo, Tolima las familias perdieron enseres, animales, además hay daños en vías veredales y caídas de árboles.