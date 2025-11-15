Finalizó la asamblea arquidiocesana de pastoral en Cartagena

La Asamblea Arquidiocesana de Pastoral fue el espacio perfecto para evaluar y reflexionar sobre la realidad de cartagena bajo la mirada de la fe.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para este tercer día, la jornada estuvo llena de momentos de espiritualidad y fraternidad, compartiendo el Itinerario de la Misión Permanente, el cual constituye la hoja de ruta de las comunidades en la Arquidiócesis de Cartagena.

Una Iglesia viva y sinodal

A lo largo de los tres días de la asamblea, los participantes escucharon la realidad en clave sinodal, de manera que, aunque se presentaron cifras alarmantes, se compartió también la posibilidad de transformarlas bajo una mirada esperanzadora

No es casualidad que la Asamblea Arquidiocesana se realice durante las Fiestas de la Independencia; la Iglesia también hace parte de la celebración de ciudad, comprometiéndose con la restauración del tejido social bajo una mirada pastoral.

Construir Iglesia requiere de la participación de todos sus miembros: sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos con todos sus carismas. Se enfatizó en la necesidad de escuchar activamente a todas las esferas de la sociedad para promover la participación, la comunión y la misión, en aras de construir un mundo más justo y equitativo.

Durante la celebración eucarística de la jornada de envío misionero, Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena, resaltó la importancia de mantener la memoria viva y de conocer la historia de la Iglesia. “La historia es la herencia que tenemos”, resaltó, invitando también a leer esta historia con gratitud con el pasado, confianza en el presente y esperanza en el futuro.

Una Iglesia que responde a los desafíos de su realidad

Un aspecto destacado durante esta asamblea fue el papel de la Iglesia en los procesos sociales.

Así, se planteó el reto de construir una Iglesia que sea capaz de hacerle frente a los desafíos de la ciudad y que sea coherente entre lo que profesa y lo que actúa.

Es necesario destacar que, finalizando el Año Jubilar, la Iglesia de Cartagena se prepara para vivir la renovación de su Plan Arquidiocesano de Pastoral, el cual marca el camino a recorrer en cada uno de los servicios y vocaciones, durante un periodo de 10 años.

Además, empieza la cuenta regresiva para celebrar los 500 años de su presencia en la ciudad, lo que refleja el impacto que ha tenido la Iglesia en la construcción de la sociedad cartagenera.

Sin duda, esta Asamblea Arquidiocesana de Pastoral ha arrojado luces sobre cómo construir procesos más humanos, que respondan a las necesidades del pueblo, y que se involucren en las realidades complejas y los desafíos que plantea el territorio bolivarense.