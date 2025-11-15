Fin de semana electoral en América Latina: presidenciales en Chile, referéndum en Ecuador 

Expertos analizaron lo que viene para Chile en unas elecciones donde se juega el futuro de la izquierda y la posibilidad de una nueva Constitución en Ecuador.

En Hora20 una mirada al fin de semana electoral que vivirá América Latina. Chile acudirá a las urnas en una primera vuelta para elegir presidente y renovar el congreso, hay una derecha dividida y una izquierda que se juega la permanencia en el poder. Después, una mirada a Ecuador, donde el domingo se votará una consulta popular y la idea de iniciar un proceso constituyente para armar una nueva Constitución Política.

Lo que dicen los panelistas

Paula Ruíz, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, planteó que en las elecciones de Chile es importante el caso Boric y lo que ha ocurrido en materia económica con un bajo crecimiento, aumento de pobreza y desempleo juvenil, “esto evidentemente ocupa un lugar destacado en la agenda. Al tiempo lo que se intenta utilizar por los candidatos de derecha es que después de que el progresismo no dio los resultados esperados, se hace un llamado a renovar el sistema político”. Resaltó que en el tema migratorio, particularmente de venezolanos, colombianos, haitianos y ecuatorianos es un instrumento para movilizar ese voto xenófobo, “justificar medidas restrictivas como medidas de expulsión y herramientas que genere líneas de control y de seguridad, todo esto para reducir índices de inseguridad”.

En cuanto al proceso constituyente en Ecuador, comentó que estos movimientos generan desgastes entre la población, cuando hace poco hubo otra consulta, “Noboa lo que dice es que quiere refundar el Ecuador para superar las crisis institucionales, de violencia, de desconfianza y que esto hacía parte de su campaña electoral, él reacciona ante las protestas del mes pasado que fueron el momento más complejo y defiende su idea de reformular instituciones para poder fortalecer estrategia de seguridad y lucha contra el narcotráfico”.

Santiago Manuel Cahuasquí Cevallos, docente de Ciencias Políticas e investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, planteó que la seguridad es la preocupación constante de los ciudadanos en la región y que en esa medida, se convierte en el primer elector, “en Chile la seguridad es vector fundamental del diálogo y de lo que la gente aspira que sea una preocupación central. Creo que en parte eso es un problema que no lo veíamos antes en el cono sur y que se ve más en la región Andina y cada vez es un problema continental y los gobiernos que se adscriben al progresismo parecen tener una forma menos eficaz de lidiar en cómo hacerle frente a la seguridad en política pública y en la narrativa, esto considerando que los gobiernos de derecha han sido más eficaces en capitalizar el miedo, la inseguridad, las sensaciones que generan”.

En cuanto a Ecuador, explicó que en los últimos diez años se ha dado un proceso de hiperelectorización del país con varias consultas, referéndums, elecciones nacionales y locales, “esto es un signo de la búsqueda de sectores políticos de relanzar sus proyectos vía plebiscitaria, que hace mella, se agota ese mecanismo de relanzamiento como algo eficaz, más bien despierta más erosión en la sociedad respecto a la democracia”.

Para Fernando Posada, politólogo, columnista y experto en política latinoamericana,resulta importante lo que ha ocurrido en el proceso electoral chileno con la postura de la mayoría de los candidatos que suelen defender la dictadura de Augusto Pinochet y el golpe militar de 1973, “desde que regresó la democracia, todos los presidentes han estado de acuerdo en no reivindicar la dictadura y ahora vemos Kast reivindica el golpe de Pinochet, con efusividad lo reivindican”. De otro lado, dijo que Chile sale de una tradición de gobiernos de centroizquierda y el péndulo parece moverse ahora hacia el extremo.

Sobre la constituyente en Ecuador, resaltó que hay potenciales riesgos como el papel de la fuerza pública, la duración de los periodos y mandatos o los niveles de representación de los distritos electorales. Además, dijo que esta sería una constitución fruto de una marca de gobierno y no de acuerdos políticos sin revancha ni politización.

Desde Santiago, Ana María Sanhueza, periodista de EL PAIS en Chile, contó que son unas elecciones inéditas en la que hay tres derechas divididas, “tradicionalmente es un bloque izquierda y otro de derecha, pero ahora son tres derechas que no fueron a primarias y están divididas. Matthei fue la favorita hasta junio e irrumpió Kaiser, un diputado que creó el Partido Nacional Libertario. Hay un panorama de que son elecciones políticamente polarizadas, pero en la calle eso no se ve, pero sí entre candidatos, hay extremos políticos con Jara, que es de coalición amplia, pero adscrita al Partido Comunista y eso es inédito en el mundo y Kast al tiempo es conservador, pero Chile está “agotado de elecciones” porque en los últimos años hemos tenido seis elecciones, esos procesos constituyentes fueron cuatro elecciones, las presidenciales, las municipales, el ambiente electoral es casi como los temblores a los que estamos acostumbrados”.

En cuanto al voto obligatorio que se inaugura con esta elección, contó que en la última elección participó el 51% del electorado, con lo cual, explicó que habrá 5 millones de votos nuevos, que no se sabe cómo votan ni cómo se comporta, sin embargo, se espera que ese voto esté concentrado entre los más jóvenes y sectores populares.

Desde Quito, Carolina Mella, periodista de El País en Ecuador, contó que la campaña por la constituyente ha sido realmente de nueve días, “se ha intentado leer y entender lo que está pasando, he intentado tomar el pulso en las calles y se nota la angustia por la desinformación. No son claros los votos, algunos la tienen un poco más clara, pero no es tanto por el contenido, es más por el Gobierno, ven pocas acciones de lo que hace el gobierno en seguridad y lo social y los que decían que sí, no tenían claro el contenido de las preguntas, solo confían en que algo puede cambiar”. Resaltó que la consulta es más política y que a través de ese mecanismo se busca medir el aprecio hacia Noboa, “el año pasado fuimos a una consulta popular, entonces en menos de dos años van dos consultas, se prometió que daría herramientas para enfrentar la inseguridad, pero ahora marcamos un nuevo récord en homicidios, inseguridad, secuestro y extorsión”.

Frente al interés real del correísmo por este proceso, comentó que ha causado curiosidad el silencio de ese sector político, “lo que cuentan es que les conviene, que es una oportunidad que tienen para reconfigurarse, tomar fuerzas de nuevo porque ahora mismo en la asamblea nacional es difícil negociar cualquier cosas”. Por último, advirtió que el presidente Noboa quiere este proceso constituyente para dar herramientas y enfrentarla inseguridad, “dicen que es muy garantista con los derechos de quienes cometen crímenes, pero cuando se le pregunta al gobierno por el propósito de esta idea, no hay respuestas claras”.