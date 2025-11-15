Noticiero mediodía Cartagena

Dos venezolanos involucrados en delitos en Cartagena fueron expulsados por Migración Colombia

En ambos casos, las expulsiones fueron efectuadas por la Frontera Terrestre de Paraguachón, donde los ciudadanos fueron entregados a las autoridades venezolanas

Migración Colombia, a través del Grupo de Verificaciones Migratorias de la Regional Caribe, ejecutó dos medidas de expulsión contra ciudadanos extranjeros cuyas conductas representaban un riesgo para la seguridad pública y el orden social en Cartagena.

En el primer caso, fue expulsado un ciudadano venezolano previamente procesado y condenado por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa por un juzgado penal de la ciudad. Según las investigaciones, el extranjero intimidaba y extorsionaba a una persona en Cartagena, exigiéndole la suma de diez millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

En un segundo procedimiento, la autoridad migratoria expulsó a otro ciudadano venezolano involucrado en una agresión física contra un servidor público de la Alcaldía de Cartagena. Este hecho afectó la tranquilidad en el Centro Histórico y fue catalogado como una conducta que compromete la seguridad pública y altera la convivencia ciudadana.

La Directora General de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que estas acciones forman parte de una política firme de protección del orden interno y reiteró que “Migración Colombia actúa de manera decidida frente a cualquier conducta que amenace la seguridad nacional. Nuestro compromiso es garantizar espacios seguros para los ciudadanos y hacer cumplir la ley sin excepciones”.

