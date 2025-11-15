Dos venezolanos involucrados en delitos en Cartagena fueron expulsados por Migración Colombia

Migración Colombia, a través del Grupo de Verificaciones Migratorias de la Regional Caribe, ejecutó dos medidas de expulsión contra ciudadanos extranjeros cuyas conductas representaban un riesgo para la seguridad pública y el orden social en Cartagena.

En el primer caso, fue expulsado un ciudadano venezolano previamente procesado y condenado por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa por un juzgado penal de la ciudad. Según las investigaciones, el extranjero intimidaba y extorsionaba a una persona en Cartagena, exigiéndole la suma de diez millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

En un segundo procedimiento, la autoridad migratoria expulsó a otro ciudadano venezolano involucrado en una agresión física contra un servidor público de la Alcaldía de Cartagena. Este hecho afectó la tranquilidad en el Centro Histórico y fue catalogado como una conducta que compromete la seguridad pública y altera la convivencia ciudadana.

La Directora General de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que estas acciones forman parte de una política firme de protección del orden interno y reiteró que “Migración Colombia actúa de manera decidida frente a cualquier conducta que amenace la seguridad nacional. Nuestro compromiso es garantizar espacios seguros para los ciudadanos y hacer cumplir la ley sin excepciones”.