Docente de la UPTC Sogamoso aclara que el programa de Administración de Empresas no es nocturno

El docente negó cambios abruptos y aclaró que el programa no es nocturno.

Sogamoso

El docente Rafael Gómez, del programa de Administración de Empresas de la UPTC Seccional Sogamoso, aclaró que no existe ninguna intención de modificar de manera abrupta los horarios académicos, luego de que algunos estudiantes manifestaran inconformidad ante un posible ajuste.

Gómez respondió a las inquietudes tras las declaraciones de una estudiante, quien aseguró que el programa estaría buscando mover las clases hacia la noche. El profesor desmintió esa versión y explicó que el programa no funciona en modalidad nocturna desde hace 16 años.

“No es cierto que se esté pretendiendo cambiar los horarios de forma abrupta, ni que el programa sea nocturno. Administración de Empresas se ofrece en jornada extendida y así está registrado ante el Ministerio de Educación”, afirmó el docente.

Gómez explicó que, antes de 2005, el programa funcionaba como anexo de la sede central en Tunja y se ofrecía en la noche. Sin embargo, tras su independencia académica dejó de ser nocturno y pasó a operar en jornada extendida, que comprende clases entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Aun así, reconoció que algunas asignaturas se han impartido en horarios entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m., pero insistió en que esto no significa que el programa sea nocturno.

“En este momento, el 81% de las asignaturas se dictan entre 8 de la mañana y 8 de la noche, y solo el 19% está en la franja de 8 a 10 de la noche. La universidad no está ofertando programas nocturnos en Administración de Empresas”, señaló.

El docente también recordó que desde 2017 el claustro ha evaluado ajustes en la franja académica, siempre orientados a mejorar las condiciones para los estudiantes y adaptarse a sus necesidades socioeconómicas.

Finalmente, hizo un llamado a la tranquilidad y al diálogo entre estudiantes y profesores.

“Estamos abiertos a concertar lo que más beneficie a la comunidad académica. Aquí no hay promesas falsas ni cambios improvisados”, concluyó Gómez.