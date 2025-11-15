Directora del ICBF invita a movilizarse por menores reclutados en el país: “todos les fallamos”
Astrid Cáceres rechaza la muerte de 7 menores reclutados en Guaviare y lamenta no poder detectar con mecanismos inteligencia, si hay niños en una estructura delincuencial
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres lamento la muerte de los menores víctimas de reclutamiento forzado en medio de un bombardeo en el Guaviare, y señala que las estructuras de las disidencias de Jaime Martínez y de Iván mordisco, creen que entre 15 y 17 años se pueden vincular a los niños.
Asegura que, aunque han trabajado para que se salven, en donde no hay diálogo no se logra, y durante el año han rescatado a más de 120 menores de amenazas por parte de estos grupos armados, y más de 300 niños y niñas desvinculados de dichos estructuras.
En su mensaje, indica que duele que Colombia no pueda tener cómo detectar con inteligencia militar si hay niños o no en una columna de la delincuencia.
“Todos les fallamos sí, pero la lectura debe ir más allá, porque también la comunidad indígena y nuestros propios funcionarios de ICBF han sido amenazados y algunos han muerto rescatando niños y niñas, somos muchos los que a diario nos movemos para esto, pero no somos suficientes y no es que nos escuchen los grupos armados. Acá hay un solo enemigo de la vida y no somos nosotros”, señala la directora.
Invitó a realizar una movilización en los puntos más estratégicos donde han hecho rescates
Yo invito a que nos movilicemos en los puntos más estratégicos donde hemos hecho rescates, a ver si nos van a matar a todos, por ir por los niños y niñas?. ¿A ver si es cierto que no nos los devuelven? Vamos, hasta allá, hasta esos puntos y que nos los devuelvan. Acá no podemos seguir exponiendo a unas comunidades y funcionarios a tratar de convencerlos a ver si los entregan, los están usando y el destino de la guerra siempre es la muerte. Lo saben y aun así los reclutan, saben que su destino es la muerte y aun así los retienen.
Seguimos unas pocas instituciones y mucha comunidad rescatando de a poquitos y convenciéndolos que los entreguen, y ellos burlándose reclutando y diciendo que hay voluntariedad en una retención ilegal que saben que su destino es la muerte.