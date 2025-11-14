Iris Marín, Defensora del Pueblo, se pronunció frente al atentado del senador Temístocles Ortega

JUSTICIA

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se solidarizó públicamente con el senador Temístocles Ortega, integrante del partido político Cambio Radical, frente al ataque que puso en riesgo su vida. A través de su cuenta de X, la funcionaria extendió su solidaridad al congresista y exhortó a los actores armados a cesar las hostilidades y respetar el ejercicio democrático.

El pronunciamiento se dio tras el atentado denunciado por Ortega, ocurrido cuando se movilizaba en un vehículo cerca del sector conocido como El Túnel, en cercanías de la ciudad de Popayán. Según relató el senador, fue interceptado por delincuentes fuertemente armados que se desplazaban en dos automóviles, uno delante y otro detrás, desde donde dispararon contra el vehículo en el que viajaba, el cual recibió seis impactos de bala.

“Logramos escapar gracias a la pericia y valentía del conductor de la UNP y el escolta de Policía Nacional que se llevaron el carro por delante. Fuimos perseguidos hasta la entrada de Popayán, pero el conductor impidió que nos alcanzaran. Salimos por fortuna todos ilesos”, escribió Ortega en su cuenta de X.

Ante estos hechos, Iris Marín puso un mensaje en su cuenta de X: “Senador @temisortega toda la solidaridad con Usted desde @DefensoriaCol. Un rechazo total a las acciones en contra de la población civil en las que insisten los grupos armados. Hacer política es un derecho y un instrumento de la democracia”.

La Defensora del Pueblo exhortó a los grupos a respetar el ejercicio de la política. Asimismo, indicó que este hecho probaba que las medidas duras de protección, aunque no deberían ser la estrategia principal de prevención y protección, salvan vidas.