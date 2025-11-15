Cierre total en la vía nacional entre Miraflores y Páez deja incomunicado al municipio

Páez

El municipio de Páez enfrenta un serio aislamiento debido al cierre total de la vía nacional que conecta esta población con Miraflores, luego de un fuerte taponamiento generado por las intensas lluvias de las últimas horas.

El alcalde Juan Diego Morales confirmó que el derrumbe mantiene bloqueado por completo el corredor, afectando la movilidad y dejando a varias veredas sin posibilidad de tránsito. “Esta mañana, por las fuertes lluvias, tenemos la vía entre Miraflores y Páez con un taponamiento total. Ya quedan aproximadamente cinco veredas incomunicadas”, señaló.

El mandatario local explicó que la Alcaldía ya reportó la emergencia a la Administración Departamental y a la empresa contratista encargada de atender la red vial nacional. “Nosotros no podemos intervenir directamente porque se trata de una vía nacional. Estamos reportando la situación y acompañando a la comunidad mientras las entidades competentes avanzan en la atención”, precisó.

Morales advirtió que este cierre afecta no solo al municipio, sino a toda la región, debido a la importancia estratégica del corredor. Desde Páez se accede a varias rutas alternas hacia Sabanalarga, Villanueva, Monterrey, Pajarito y Aguazul, fundamentales para conectar con Casanare. “Limitamos con cuatro municipios de Casanare; por eso, cualquier bloqueo en esta vía nos impacta gravemente”, apuntó.

#ATENCIÓN | En la vía #Tunja–Páez se presenta Cierre Parcial entre los km 105.2 y 105.27 por caída de material tras las intensas lluvias en el sector.@InviasOficial adelantan labores de remoción con maquinaria y apoyo de la cooperativa local para habilitar el paso. pic.twitter.com/0KZTfWpIxm — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 15, 2025

El alcalde también indicó que persisten otros puntos críticos, como en la vía El Mochilero, aunque allí se han adelantado trabajos con apoyo de la Gobernación de Boyacá. No obstante, el cierre en la vía nacional continúa siendo la mayor preocupación.

Sobre la respuesta de Invías, el mandatario informó que la entidad había anunciado una intervención en horas de la tarde, pero el municipio sigue a la espera. “Estamos muy pendientes porque, con esta vía cerrada, quedamos prácticamente incomunicados entre Páez y Campohermoso”, concluyó.