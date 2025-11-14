Sujeto armado asesinó a hombre mientras departía cerca de un establecimiento en Cartagena

Cartagena

Lo que comenzó siendo una celebración en el marco de las Fiestas de Independencia terminó en tragedia en el suroccidente de Cartagena. Un hombre de 36 años fue asesinado por un sicario en plena vía pública del barrio Nelson Mandela.

La Policía aseguró que la víctima fatal fue identificada como Doile Blanco Ramos, quien de acuerdo con las primeras versiones, se encontraba departiendo cerca de un establecimiento comercial con algunos conocidos.

De un momento a otro, llegó un sujeto desconocido a la zona y sin mediar palabra accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra su humanidad. El hombre perdió la vida ante la gravedad de las lesiones causadas por los impactos.

La institución policial confirmó que el occiso presenta tres anotaciones judiciales por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes.