Son Quirúrgico del HUC volvió a brillar en el desfile de Independencia de Cartagena

Con ritmo, color y alegría, la comparsa “Son Quirúrgico” del Hospital Universitario del Caribe (HUC) desfiló por segundo año consecutivo en el tradicional desfile de la Independencia de Cartagena, contagiando de entusiasmo y orgullo institucional a miles de espectadores que celebraron la cultura y el talento del personal de la salud.

La comparsa, integrada por cerca de 80 trabajadores de las diferentes áreas del hospital, representó el espíritu festivo, la unión y la resiliencia del HUC, que una vez más se hizo presente en las celebraciones novembrinas con un mensaje de vida, esperanza y compromiso con la comunidad cartagenera.

El gerente del Hospital Universitario del Caribe, Rodrigo Arzuza Jiménez, destacó el valor de estas expresiones culturales como símbolo del sentido de pertenencia de los trabajadores. “Son Quirúrgico es mucho más que una comparsa: es la expresión del orgullo de ser parte de una institución que no solo salva vidas, sino que también late al ritmo de Cartagena. Este tipo de espacios fortalecen la unión y el bienestar del talento humano, que es el corazón de nuestro hospital”, afirmó.

Con esta segunda participación consecutiva, el Hospital Universitario del Caribe reafirma su compromiso con la cultura, la integración y la salud emocional de su equipo de trabajo, demostrando que detrás de cada uniforme blanco también hay alegría, pasión y amor por la ciudad heroica.