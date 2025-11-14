Recuperar la dignidad: invitación del primer día de la Asamblea Arquidiocesana de Pastoral

Con temas sobre la dignidad humana y las nuevas formas de esclavización

Más de 500 participantes se reunieron en el auditorio de la Universidad de San Buenaventura para plantear los retos que atraviesa Cartagena, en medio de una lectura orante.

Como antesala, y a propósito del Año Jubilar, la jornada inició con la Lectio Divina dirigida por el padre Rafael Castillo, la cual giró en torno a la esperanza y cómo vivirla desde cada una de las realidades que presenta la arquidiócesis.

Esta Asamblea Arquidiocesana también ha sido transversal a la realidad del país. Como un momento de memoria, se realizó un minuto de silencio recordando las víctimas de la tragedia de Armero, la cual tuvo lugar el 13 de noviembre de 1985. Por ellos, la arquidiócesis también elevó su plegaria.

Lectura de la realidad cartagenera

La primera intervención fue un análisis de la realidad sobre Cartagena y la Región, presentado por Eliana Salas Barón, economista y directora de Cartagena Cómo Vamos. Allí, se presentaron cifras sobre la pobreza, la seguridad y el desempleo.

Un tema que permeó la asamblea fueron los indicadores de pobreza en la ciudad; donde, para el año 2024, 4 de cada 10 cartageneros no tuvo para cubrir sus necesidades básicas, y el 13% de la población presentó inseguridad alimentaria relacionada con la pobreza extrema.

Estos números mostraron una radiografía sobre la ciudad, dejando entrever que son múltiples los desafíos que atraviesa, y que es un reto que llama a la Iglesia a ponerse en marcha y asumir una postura activa en la reconstrucción del tejido social.

Otro de los temas que se puso sobre la mesa fueron las nuevas formas de esclavitudes. A través de un panel moderado por el padre Alfredo Ferro, director de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe, se realizó una lectura sobre la manera en cómo los flagelos de la trata de personas, la violencia, la prostitución y la xenofobia constituyen formas de subyugación de niños, niñas, jóvenes y adultos, violentando su dignidad y desconociendo sus derechos.

Para Leonor Londoño, abogada del Servicio Pastoral al Migrante, los signos de la esclavitud van desde acciones complejas como el abuso, hasta la normalización de la violencia verbal y psicológica.

“Estamos llamados a sensibilizar sobre la realidad”, fue la invitación final que dejó, para así empezar a tener un cambio significativo de esta realidad.

Otro punto importante a destacar fue el clamor de los niños, niñas y adolescentes sobre la explotación sexual comercial, un flagelo que azota nuestra ciudad por ser un punto importante del turismo.

Así mismo, se habló de nueva forma de esclavización como lo es la esclavización tecnológica, y cómo los “algoritmos deshumanizantes” corren el riesgo de desapersonar a los seres humanos.

Perspectivas de esperanza

Tras realizar esta radiografía, se brindó a la asamblea un momento de escucha sinodal, donde los participantes pudieron reflexionar en torno a la pregunta ¿cómo se pueden transformar estas realidades a partir de la esperanza?

Se concluyó que se puede generar un cambio positivo regresando a las fuentes de la paz, el perdón y la reconciliación, como destacó Monseñor Francisco Javier Múnera Correa en su homilía del pasado 27 de junio en la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.

Finalmente, se realizó también una lectura pastoral de la arquidiócesis, mostrando los desafíos que enfrenta la Iglesia de Cartagena y cómo puede proyectar su caminar para el año 2026.

De esta manera, este primer día de la Asamblea Arquidiocesana brindó luces sobre el caminar de la ciudad, entendiendo sus realidades desde una perspectiva de fe, y trazando rutas para afrontar estos desafíos en clave de esperanza.