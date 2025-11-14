Policía desmintió supuesta riña ocurrida en hotel de Magangué, Bolívar: “información es falsa”

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia informó a través de un comunicado que la información que circula en redes sociales y algunos medios digitales sobre un supuesto hecho ocurrido en un hotel del municipio de Magangué (Bolívar) es completamente falsa.

Las publicaciones difundidas en redes sociales dan cuenta de una supuesta pelea entre dos mujeres y un hombre, quienes supuestamente estaban dentro de una habitación de un hotel en ese municipio.

Tras las verificaciones realizadas por las unidades policiales del departamento y la revisión de los reportes oficiales, se confirma que no existe registro alguno de un incidente como el que ha sido difundido, y se aclara de manera categórica que ningún integrante de la Institución está involucrado en los hechos mencionados.

“La Policía Nacional en el departamento de Bolívar rechaza la difusión de contenidos sin verificación que puedan afectar la imagen de la Institución y generar confusión en la ciudadanía”, dijo la institución policial.

De igual forma, invitaron a la comunidad a informarse únicamente a través de fuentes oficiales y a evitar compartir publicaciones cuya veracidad no esté comprobada.