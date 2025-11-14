Policía descubrió a seis personas hurtando celulares en el Bando: 35 dispositivos fueron recuperados

Cartagena

Como todo un éxito, la Policía Nacional en Cartagena, calificó el dispositivo de seguridad con más de 800 hombres y mujeres, previsto para garantizar la convivencia ciudadana durante el primer evento masivo: El Desfile de la Independencia, donde asistieron aproximadamente 50 mil personas, apoyando las reinas, comparsas y grupos folclóricos, donde el comportamiento de la ciudadanía fue uno de los aspectos más importantes para destacar.

“En total, los operativos de registro e identificación a personas desplegados por la Policía Metropolitana, permitieron capturar a 15 personas, en diferentes puntos de la ciudad: tres por porte ilegal de armas de fuego, cuatro por tráfico de estupefacientes, seis por hurto y dos por lesiones personales”, aseguró el coronel Carlos Julio Esteban Blanco Comandante (E) Policía Metropolitana de Cartagena

Además se incautaron cuatro armas de fuego, 24 armas cortopunzantes, se recuperaron 35 celulares, más de 300 dosis de estupefacientes, más de 20 kilos de pólvora y se impusieron 95 comparendos.

En los controles y filtros dispuestos en las entradas para el bando de la fiesta de la independencia, se logró la identificación de seis personas, cinco hombres y una mujer, quienes estaban hurtando celulares mediante la modalidad de cosquilleo. En una rápida reacción de las patrullas de vigilancia y en actividades adelantadas por unidades de la seccional de investigación criminal (SIJIN) fueron capturados, recuperando 35 celulares, siendo puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Así mismo, estos controles permitieron impedir que 89 armas blancas ingresaran a los lugares habilitados para disfrutar de este evento, reduciendo en cero los lesionados en este importante evento.

Desafortunadamente, en los barrios Bicentenario y Fredonia, se presentaron dos hechos de afectación de la vida, donde la Policía Nacional dispone todas sus capacidades para dar con la captura de los responsables. Ambos occisos tenían anotaciones judiciales por delitos como: homicidio, porte ilegal de armas de fuego, acceso carnal y tráfico de estupefacientes.

Frente a la aplicación de sanciones frente al Código Nacional de Transito, funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transportes, aplicaron 15 comparendos, durante controles en las vías de acceso a Cartagena y Turbaco.

En el Bando de la Independencia, y varios aledaños como Torices, San Francisco, La María, Lemaitre, Pie de la Popa, unidades del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, realizaron controles y operativos contra la comercialización de pólvora. Sin embargo, se lograron incautar más de 20 kilos en los barrios Olaya Herrera y Bazurto.

También se reportó que un menor de 14 años resultó con quemaduras por pólvora en el glóbulo ocular izquierdo en la avenida Santander, siendo atendido por personal médico y remitido a la Clínica Casa del Niño.