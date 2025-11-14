Más de USD 8,7 millones invierte Chevron en Cartagena y San Andrés

Chevron continúa fortaleciendo su apuesta por Colombia tras cerca de un siglo de operaciones en el país. Durante los últimos cinco años, la compañía ha invertido más de USD 83 millones en la modernización de su infraestructura y el fortalecimiento de la red Texaco. Esto con el objetivo de llevar energía confiable, asequible y más limpia, beneficiando así a millones de colombianos y contribuyendo al crecimiento de las regiones.

Como parte de ese compromiso, Chevron ha destinado esfuerzos en fortalecer sus capacidades operativas en diferentes regiones del país invirtiendo aproximadamente 30 millones de dólares en sus operaciones destinados a mejorar la infraestructura de terminales y la optimización de la operación bajo altos estándares de seguridad y eficiencia.

En Cartagena, la compañía destinó más de USD 5 millones en la modernización de los sistemas de distribución y seguridad, lo que le permite fortalecer el suministro energético en el norte del país. Además, esta terminal cuenta con infraestructura portuaria que habilita el envío de combustibles hacia el Archipiélago de San Andrés, consolidándose como un nodo logístico estratégico para la región y el país.

Por su parte, en San Andrés, Chevron invirtió más de USD 3,7 millones en la implementación de la mezcla de combustibles con etanol, mejorando el estándar ambiental de la isla, y en la modernización de la flota de vehículos encargados del suministro en el aeropuerto. Como único distribuidor de combustibles líquidos en el Archipiélago, Chevron garantiza el abastecimiento para la movilidad terrestre, marítima y aérea, así como la generación de energía eléctrica que sostiene la vida de la comunidad.

“El Caribe colombiano es estratégico para la seguridad energética del país. En Cartagena y San Andrés, nuestras inversiones fortalecen la confiabilidad del suministro, respaldan el turismo y la conectividad, y refuerzan nuestro compromiso de largo plazo con Colombia”, afirma Alejandro Riveros González, gerente de Asuntos Corporativos para Colombia y Centroamérica.

Adicionalmente, con el propósito de fortalecer su red de Estaciones de servicio Texaco a nivel nacional, Chevron ha realizado en los últimos años inversiones de alrededor de 53 millones de dólares, consolidándose como una de las marcas líderes en distribución de combustibles, consolidándose como un socio confiable para el desarrollo, la seguridad energética y la competitividad nacional.

En los próximos años, Chevron continuará invirtiendo en toda su operación para mejorar las capacidades de operación y continuar garantizando el suministro de combustible en todo el país bajo altos estándares de seguridad y eficiencia.