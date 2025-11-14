Líderes comunales esperan encuentro con el presidente de la República, para tratar temas de ciudad

Cúcuta

Al año, el presidente de la República debe sostener dos encuentros con los líderes comunales del país, donde ellos tienen la posibilidad de exponer las necesidades de su comunidad. Aún falta un segundo encuentro para este año. Sin embargo, están sin fecha para el mismo.

“Estamos a la espera de que el gobierno nacional nos dé la cita, porque por la nueva ley, la 2166, dos veces en el año nos tiene que atender el gobierno nacional como Federación Comunal de Cúcuta” indicó desde Asojuntas Hugo Rey.

“Estamos a la espera, no sólo que el presidente nos atienda, sino todo su bloque de ministros para tratar temas de vías, para tratar temas de frontera y realmente qué pasó con lo del Catatumbo, que también nos incumbe a nosotros y hasta ahora no veo el estado de conmoción aquí para Norte de Santander y el Catatumbo y sobre todo para la seguridad de los líderes comunales”, agregó el líder.

Sin embargo, el temor es que el presidente, los deje esperando.