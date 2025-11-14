Juan Manuel Galán denuncia que tutela del Partido Liberal busca sacarlos de la contienda electoral

Colombia

El director y precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, se pronunció con firmeza frente a la tutela que el Partido Liberal radicó para impedir que su colectividad inscriba candidatos al Congreso mientras no modifique su logo y demás símbolos.

Galán calificó la acción como un procedimiento “absurdo” y un gesto político hostil que, según dijo, busca frenar el crecimiento de su partido.

Galán denuncia acoso jurídico y un intento por sacarlos del escenario político

El dirigente aseguró que el Nuevo Liberalismo ha cumplido con todos los pasos legales desde que la Corte Constitucional les restituyó la personería jurídica como medida de reparación histórica.

Explicó que el partido ajustó sus estatutos a la ley, actualizó su imagen y registró oficialmente sus símbolos ante el Consejo Nacional Electoral.

Pese a esto, sostuvo que el Partido Liberal ha insistido en acciones judiciales contra ellos:

“Nos han venido acosando con demandas porque ven que realmente el Nuevo Liberalismo es la fuerza más importante del centro político colombiano en este momento y es una fuerza que va a tener una bancada parlamentaria significativa, y eso los tiene muy inquietos y muy preocupados. Pero es absurdo que intenten exterminar de nuevo el partido por otros medios”.

Para Galán, la tutela presentada constituye un intento por dejarlos por fuera del proceso electoral justo cuando se acerca la etapa de inscripciones.

Galán también afirmó que esta actuación del Partido Liberal rompe cualquier posibilidad de acercamiento político entre ambas colectividades:

“Acaban de radicar la tutela en el Consejo de Estado. Realmente es un acto muy hostil. ¿Cómo vamos a ser parte de una alianza en medio de esas hostilidades y de que nos pretenden sacar del juego de esa manera? Es imposible” aseguró Galan.

El precandidato agregó que existe una contradicción entre el reconocimiento histórico que el Partido Liberal hizo sobre su responsabilidad en el asesinato de su padre,Luis Carlos Galán y el exterminio del Nuevo Liberalismo, y las acciones que, según él, vuelven a poner en riesgo la existencia del movimiento.

Nuevo Liberalismo insiste en que sus símbolos están en regla

Galán recordó que el partido cumplió con la orden de la Corte Constitucional de adaptar sus estatutos a la Ley 1475 y que el Consejo Nacional Electoral aprobó y registró su logo, por lo que considera que la tutela liberal carece de fundamento.

El dirigente cerró su pronunciamiento insistiendo en que la acción judicial demuestra temor frente a la consolidación legislativa del Nuevo Liberalismo y constituye un intento por bloquear su participación en las próximas elecciones.