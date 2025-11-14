Fiscalía General de la Nación abre indagación preliminar en contra del ministro de Armando Benedetti

La Fiscalía abrió indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por presuntas irregularidades en negocios realizados con el empresario de espectáculos Ricardo Leyva. Según fuentes de Caracol Radio, se investigan posibles traspasos de propiedades que habrían sido transferidas de manera reiterada entre ambos, en un esquema descrito como un “carrusel”. Esta nueva indagación se suma a la adelantada por la Procuraduría, que investiga a Benedetti por el incidente de desafuero y los insultos a la magistrada Cristina Lombana.

Además, el ministro enfrenta otros procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Instrucción mantiene vigente una investigación por presunto enriquecimiento ilícito durante su periodo como congresista, mientras que la Sala de Primera Instancia adelanta un juicio en su contra con actuaciones registradas hasta el pasado 25 de septiembre.

Todo esto a raíz del allanamiento que adelantó la Corte Suprema de Justicia a la mansión en el exclusivo sector de Lagos de Caujaral, en donde reside la familia del ministro Benedetti, y que sería de propiedad del empresario Leyva.

Y, que además se conociera que, el empresario Leyva, habita actualmente un apartamento en el edificio Iluminatta, al norte de Barranquilla que fue adquirido por el ministro Benedetti, por un valor de 1.860 millones de pesos, financiados a través del Fondo Nacional del Ahorro.

Resuenan, en medio de todo esto, advertencias por un millonario contrato que obtuvo Ricardo Leyva a través de RTVC por más de 7.900 millones de pesos para la organización de un evento cultural en el marco de la cumbre de la Celac, que se realizó entre el 8 y 10 de noviembre en la ciudad de Santa Marta.