Festival de Vallenato en Nobsa inicia con alta expectativa y ocupación hotelera del 91%

Nobsa

El municipio de Nobsa abrió este viernes una nueva edición del Festival de Vallenato, uno de los eventos culturales más esperados en la región, que este año llega con una variada programación de concursos, muestras artísticas y una noche dedicada a los compositores.

El alcalde de Nobsa, Helver Granados Guauque, aseguró que el certamen no solo es una tradición arraigada en la identidad local, sino también una apuesta por fortalecer la cultura musical entre niños y jóvenes. “Nobsa viene apostándole a este festival desde 1980. Algunos se preguntan por qué un festival vallenato en Boyacá, pero estamos convencidos de que el vallenato es de toda Colombia, así como la carranga o el torbellino. Aquí también respiramos vallenato y tenemos talento para aportar”, afirmó.

El mandatario destacó que desde tempranas horas iniciaron los concursos en diferentes categorías, que se extenderán durante todo el día. “Hoy comenzamos a las 8:00 de la mañana y estaremos con los concursos hasta las 5:00 de la tarde. En la noche tendremos la Noche de Compositores, un espacio de aprendizaje y tradición vallenata, y cerraremos con la presentación de Rafa Pérez”, explicó.

Granados Guauque subrayó que este festival es una plataforma para las nuevas generaciones. “A través del acordeón, la caja y la guacharaca, nuestros jóvenes encuentran oportunidades artísticas y profesionales. Boyacá también ha demostrado talento en este género, con exponentes que se han destacado a nivel nacional”, señaló.

La actividad cultural también impulsa la economía local. Según el alcalde, la ocupación hotelera ya alcanza el 91 %, una cifra que se espera aumente durante el fin de semana debido a la llegada de visitantes de diferentes regiones del país.

El Festival de Vallenato en Nobsa se consolida, así como un referente musical y turístico en Boyacá, fortaleciendo la identidad regional y el intercambio cultural.