FCF CAMPS: la iniciativa que busca potenciar los jóvenes talentos del fútbol colombiano

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) busca impulsar los nuevos talentos del deporte nacional y por tal motivo busca consolidar los ‘FCF Camps’, experiencias inmersivas para que los jóvenes conozcan de primera mano el ambiente al interior de la Selección.

El programa lo lidera Jorge ‘Chamo’ Serna, entrenador de la Selección Sub-15, y está enfocado en niños y jóvenes entre los 6 y 17 años. Asimismo, la idea es acompañar todo este proceso con leyendas del país y para esta oportunidad estará René Higuita.

Novedades de FCF CAMPS

El programa se llevará a cabo en las sedes deportivas de la FCF en Bogotá y Barranquilla del 8 al 20 de diciembre en Bogotá y del 15 al 20 de diciembre en Barranquilla. El horario será de 8 de la mañana a 4 de la tarde y está dividido en las categorías: Iniciación (6-9 años), Pre-Infantil (10-11), Infantil (12-13), Pre-Juvenil (14-15) y Juvenil (16-17, masculino y femenino).

Los módulos de trabajo combinan el perfeccionamiento técnico con la enseñanza de valores, el trabajo en equipo y la integración social. Además del manejo con expertos en nutrición, fisioterapeutas y preparadores físicos.

Cada participante recibirá dos uniformes oficiales, alimentación completa durante la jornada, póliza de seguro de accidentes y un 25% de descuento en tiendas Adidas. El registro se hace a través de la página web de la Federación.