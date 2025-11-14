En Boyacá, el Ejército Nacional ubicará cerca de 40 puestos de control

Tunja

Con el inicio de este segundo fin de semana festivo, y con la realización de varias festividades municipales, se espera la visita de miles de turistas al departamento. El coronel Eddy Raúl Cardona, comandante de la primera brigada, nos cuenta sobre el amplio dispositivo que se tiene previsto para garantizar la seguridad y sana convivencia de los ciudadanos. Son aproximadamente 40 puestos de control dispuestos en los distintos corredores viales, y 150 soldados distribuidos en el territorio.

“Desde el orden nacional se han articulado una serie de puestos de control en las vías principales y un despliegue de otras unidades en las cabeceras municipales donde se van a llevar cabo algunas actividades propias de esta este fin de semana festivo.

Adelantamos una política del Comando del Ejército que se llama un Plan viaje seguro, su ejército está en la vía, una campaña institucional de nuestro ejército nacional que busca garantizar la seguridad de todos los viajeros”. Dijo el coronel.

Adicionalmente desde la seccional de Tránsito y Transporte de Boyacá, se desplegarán 16 áreas de prevención y control en las diferentes vías del departamento.

“Con el despliegue de las autoridades, estaremos brindando orientación, información y acompañamiento n la vía, estimando que al departamento llegarán cerca de 250 mil vehículos”, informó la Subteniente Danna Hernández, Subcomandante de la Seccional de Tránsito y Transportes de Boyacá.

Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para reportar cualquier anomalía a las líneas dispuestas, 147, 105 y 123.