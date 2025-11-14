Empresarios de hidrocarburos rechazan estigmatización del gobierno hacia las estaciones de servicio

Cúcuta

Desde zona de frontera están rechazando los señalamientos del gobierno nacional hacia los empresarios de estaciones de servicio, donde el mandatario de los colombianos indicó reciente que solicitaba “medidas más estrictas para evitar que la gasolina que produce la nación termine en manos de los narcotraficantes. Cero gasolina para el narco”.

Ante esto, los empresarios piden no estigmatizar y sacar del ideal que este negocio deja millonarias ganancias al mes.

“La semana pasada tuvimos la posibilidad de estar en el Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas, es decir, las estaciones de servicio que se llevó a cabo en Cartagena. Yo creo que todos ustedes vieron lo que pasó con el ministro de Minas y Energía. Yo creo que el ministro fue un poco impertinente en sus apreciaciones en el Congreso. Y es que prácticamente nos trató de contrabandistas, que las estaciones de servicio somos los que auspiciamos el narcotráfico a través del combustible”, indicó Álvaro Raad, empresario de la zona.

Agregó que el gobierno nacional “sacó pecho por cerrar 800 estaciones de servicio en Colombia. Y prácticamente no entiende este gobierno que el negocio de estaciones de servicio no son grandes emporios. Los grandes emporios son los mayoristas, las marcas, las grandes marcas. Pero las estaciones de servicio como tal son normalmente empresas pequeñas, familias que vienen de hace muchos años, que pagan sus impuestos”.

Así mismo resaltó que este sector económico genera gran cantidad de empleo en el país. “En Colombia es comprobado que solamente el sector de estaciones de servicio genera más de 50 mil empleos formales”.