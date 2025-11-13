Alcaldía de Cúcuta adelanta trabajos para evitar aumento de vendedores informales en navidad

Vendedores informales en el centro de Cúcuta. / Foto: Archivo. ( Foto: cortesía para Caracol Radio )

Cúcuta

La alcaldía de San José de Cúcuta adelanta trabajos para evitar aumento de vendedores informales en el centro de la ciudad, con motivo de la temporada navideña.

“Venimos haciendo un trabajo desde hace aproximadamente dos meses en compañía de la Secretaría de Movilidad, de Seguridad Ciudadana y de la Policía Nacional, en la recuperación del espacio público”, indicó Miguel Castellanos, secretario de gobierno de la alcaldía de Cúcuta.

Agregó que “estamos haciendo unos cierres con vallas para impedir que los vendedores informales se tomen dos o tres carriles en las principales avenidas, en la avenida quinta, en la avenida sexta. La idea es desde ya evitar que se nos presente el desorden que estamos acostumbrados nosotros que nos presenten en la temporada y siempre lleguen los vendedores de temporada a ocupar indebidamente el espacio público”.

Hizo un llamado a todas las personas que trabajan como informales en el centro de la ciudad de Cúcuta, para que se tenga “tolerancia, un llamado a la cultura sobre todo y al respeto por el espacio público en la ciudad”.

Resaltó que lo que se busca es respetar el derecho a la movilidad, tanto de peatones como de vehículos y motocicletas, durante la temporada de fin de año.