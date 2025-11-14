Dos presuntos delincuentes pretendían atracar en Magangué: víctima los desarmó

Dos presuntos delincuentes fueron capturados en flagrancia en Magangué luego de que su víctima lograra desarmarlos y herirlos con un arma traumática durante un intento de hurto en el sector de la Placita de la Candelaria, en el barrio Sur.

Los hechos se registraron cuando la comunidad alertó a los uniformados de la Policía Nacional adscritos a la Fuerza Disponible sobre un robo en la zona y la presencia de personas lesionadas. Al llegar, los policías encontraron a uno de los implicados siendo golpeado por varios ciudadanos, por lo que intervinieron de inmediato para protegerlo y solicitar apoyo de las patrullas y una ambulancia.

El segundo sospechoso fue hallado tendido en la vía, al lado de una motocicleta Bóxer de color negro, en la que, según la comunidad, se movilizaban para cometer el hurto.

La víctima entregó a los uniformados una pistola traumática RETAY AMS, sin munición, y aseguró que los hombres le habían robado una cadena de oro avaluada en $18 millones y un teléfono celular valorado en $1,500.000. Durante el forcejeo, relató, logró arrebatarles el arma y herirlos.

Los capturados fueron identificados como Orlando David Pabuena Hernández, de 20 años, y Roberto De Los Ángeles Aguirre Velásquez, de 32. Ambos recibieron primeros auxilios y fueron trasladados al hospital La Divina Misericordia.

El comandante del Departamento de Policía, coronel Alejandro Reyes Ramírez, destacó la oportuna reacción de los uniformados para evitar una agresión mayor contra los sospechosos: “Comprendemos la molestia de la comunidad, pero insistimos en que no se debe acudir a la justicia por mano propia. Nuestro deber es garantizar la protección de todas las personas y que los hechos se esclarezcan bajo el debido proceso”, señaló el oficial.

Los dos capturados y la motocicleta quedaron a disposición de la autoridad competente por los delitos de hurto, lesiones personales, porte ilegal de arma de fuego e intimidación con dispositivo menos letal.