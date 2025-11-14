Crecientes súbitas provocaron inundaciones en barrios de Venadillo, Tolima

Tolima

Las intensas lluvias de las últimas horas provocaron crecientes súbitas en los principales afluentes del municipio de Venadillo, lo que ocasionó inundaciones en varios barrios y obligó a evacuar viviendas donde el agua ingresó.

De acuerdo con el mayor Luis Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil en el Tolima, se registran afectaciones en los barrios Turmana, Lorenzo Urueña, La Helena y Pueblo Nuevo, debido al aumento del caudal del río Venadillo y la quebrada Galapos.

“Se está realizando la evacuación de dos viviendas que albergan adultos mayores y personas con discapacidad. Aunque no es muy alto el nivel, el agua está ingresando a las viviendas”, explicó el mayor Vélez.

Asimismo, las crecientes súbitas inundaron la vía que comunica a Ibagué con el norte del Tolima, a la altura de Venadillo, lo que obligó a que los vehículos transiten por las vías urbanas del municipio mientras se atiende la contingencia.

“Ya está informada la Secretaría de Gestión del Riesgo del Tolima y los organismos de socorro; van a verificar la situación y hacer el análisis de daños y necesidades”, añadió.

Según los organismos de socorro, una emergencia de este tipo no se registraba en Venadillo desde, por lo menos, el año 2009.