¿Cómo inscribirse a ‘Jóvenes con Oportunidades’? Requisitos y link: puede recibir hasta $1.200.000

Desde la Alcaldía de Bogotá, a través del programa marco “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, se ha llevado a cabo una “estrategia interinstitucional” fundamental para la población joven denominada como ‘Jóvenes con Oportunidades’, así como otras ayudas que ofrece el distrito.

¿Qué es el programa ‘Jóvenes con Oportunidades’?

Según la entidad, la iniciativa tiene como propósito principal fomentar la inclusión social y productiva de los habitantes más jóvenes de la ciudad que se encuentran en condiciones de pobreza (extrema, moderada o en situación de vulnerabilidad por carencia de seguridad alimentaria). El objetivo es brindarles las herramientas necesarias para alcanzar sus aspiraciones personales y profesionales.

El proyecto es el resultado de la articulación de esfuerzos entre diversas entidades del Distrito, incluyendo las Secretarías de Integración Social, Desarrollo Económico, Educación, y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (ATENEA).

De esta manera, la administración actual estableció una meta para beneficiar a 40.000 jóvenes de hasta 28 años de edad. Acá le contamos todo lo que debe saber sobre este programa.

Requisitos del programa Jóvenes con Oportunidades

Para acceder a este beneficio debe tener en cuenta estos requisitos:

Ser joven de hasta 28 años de edad

Vivir en Bogotá

Debe pertenecer o estar registrado al Sisbén en las categorías A, B o hasta C9

¿Cuánto pagan en Jóvenes con Oportunidades?

La entrega de las transferencias montearías depende del cumplimiento de los jóvenes, estas se dividen en tres componentes de “ruta”.

Ruta de Educación para Personas Jóvenes y Adultas (EPJA): Los participantes en esta modalidad pueden recibir hasta $3.200.000 en transferencias monetarias condicionadas, enfocadas en la finalización de sus ciclos educativos básicos o medios.

Los participantes en esta modalidad pueden recibir hasta $3.200.000 en transferencias monetarias condicionadas, enfocadas en la finalización de sus ciclos educativos básicos o medios. Ruta de Cursos Cortos: Para quienes opten por formaciones ágiles y específicas, el apoyo económico máximo se establece en $1.200.000 a través de transferencias monetarias condicionadas.

Para quienes opten por formaciones ágiles y específicas, el apoyo económico máximo se establece en $1.200.000 a través de transferencias monetarias condicionadas. Ruta de Educación Posmedia de Ciclo Largo : Esta ruta, orientada a la formación avanzada, presenta apoyos variados según el nivel de estudios:

: Esta ruta, orientada a la formación avanzada, presenta apoyos variados según el nivel de estudios: Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: El estímulo puede ascender hasta $3.700.000.

El estímulo puede ascender hasta $3.700.000. Técnico Profesional y Tecnológico: Se contemplan hasta $2.700.000 en transferencias monetarias condicionadas.

Se contemplan hasta $2.700.000 en transferencias monetarias condicionadas. Educación Universitaria: Los beneficiarios de estudios superiores universitarios tienen acceso al monto máximo de apoyo con hasta $4.300.000 en transferencias monetarias condicionadas.

¿Cómo inscribirse en Jóvenes con Oportunidades?

Para poder postularse teniendo en cuenta los requisitos, deberá llenar un formulario con los datos que le piden: haga clic aquí para inscribirse.