Bolívar 1600 vibró con homenaje al Joe Arroyo

La orquesta cartagenera Teddy Barrera y La Bandota puso a vibrar a las más de 10 mil personas que se congregaron en la plaza de La Aduana, con el homenaje al “hijo mayor de Cartagena”, el gran Joe Arroyo.

Las emociones subieron cuando subió a la tarima el artista Wachy Meléndez, el reconocido corista que acompañó por muchos años, al Joe Arroyo y La Verdad. El cantante demostró que aún conserva una potente voz y el público cantó las canciones. Así también fue invitado especial Rammy Torres, de la destacada agrupación Los Inéditos de Colombia.

Fue así como Teddy Barrera prendió la fiesta con su potente voz en el inicio del concierto gratis que el gobernador Yamil Arana regaló a todos los cartageneros y visitantes.