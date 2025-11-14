Arroz Supremo celebra 60 años impulsando la sostenibilidad e innovación en la industria arrocera

Se realizó en Bogotá un evento conmemorativo, de Arroz Supremo que cumple seis décadas acompañando la mesa de los colombianos, conmemora este aniversario con una mirada hacia el futuro de la agricultura e industria sostenible. La marca realizó donde presentó dos nuevos lanzamientos que buscan marcar un antes y un después en la industria arrocera del país.

El encuentro contó con un recorrido interactivo por la historia de la compañía y seis estaciones de experiencias sensoriales y tecnológicas, entre ellas una línea de tiempo digital, un tour de realidad virtual por la planta de Casanare, una de las más tecnológicas y ecoamigables de Latinoamérica y una experiencia gastronómica que explorará las nuevas posibilidades del arroz colombiano.

Durante la jornada se presentaron los lanzamientos Supremo Terraviva EcoGourmet y Supremo Selección Especial, dos referencias que reflejan la apuesta de la marca por la sostenibilidad, la calidad y la innovación. Terraviva es el primer arroz ecoamigable del país, proveniente de cultivos certificados con Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que protegen la flora, fauna, fuentes hídricas y comunidades rurales y Supremo Selección Especial, por su parte, busca acercar al consumidor tradicional a una propuesta de mayor calidad, con más granos enteros y de mayor tamaño, y un empaque resellable.

“Llegar a los 60 años nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad. Hemos aprendido que el futuro del arroz no solo se mide en toneladas producidas, sino en el impacto positivo que generamos en el ambiente y en las familias que lo cultivan”, señala Daniel Ruiz, gestor de sueños y estrategias de Arroz Supremo.

La renovación del lenguaje de marca, que comenzó en 2023, busca conectar con las nuevas generaciones a través de un mensaje más consciente y humano. Su nueva campaña, “Ojos arrozudos, corazón contento”, invita a reconocer la felicidad genuina que surge al compartir un arroz que no solo nutre el cuerpo, sino también el alma y el corazón, al cuidar el planeta.