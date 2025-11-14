Acolfutpro se queda sin registro sindical: ¿Problemas para los jugadores?

Protesta de los jugadores y Acolfutpro en el marco de la fecha 20 / Twitter: @Dianirin

Este viernes, a través de un comunicado publicado por la Federación Colombiana de Fútbol, se informó que Acolfutpro perdió su registro sindical, por orden del Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá.

En la resolución se anuncia: “el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá D.C resolvió: PRIMERO: DECLARAR la ilegalidad de la constitución de la organización sindical de primer grado y de gremio denominada ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES - ACOLFUTPRO”.

“SEGUNDO: ORDENAR a la Nación - Ministerio de Trabajo Coordinación del Grupo de Archivo Sindical, la cancelación del registro sindical de la organización ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FUTBOLISTAS PROFES/ONALES - ACOLFUTPRO, inscrita según constancia de depósito No 1-007 del 2 de mayo de 2023.*”, se añade.

Así mismo se explica que Acolfutpro presentó recurso de apelación contra dicha decisión. “contra la sentencia de primera instancia de fecha 30 de enero de 2025, proferida dentro del proceso de disolución, liquidación y cancelación, con radicado No. 110013105012202410085-00., el Juzgado Doce Laborall lel Circuito de Bogotá D.C., el apoderado de la parte demandada Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales - Acolfutpro, interpone recurso de apelación en contra de la decisión, siendo concedido la alzada y se ordenó remitir el expediente digital a la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”.

Protestas de jugadores en la previa de la fecha 20

En la previa de la fecha 20 del fútbol colombiano, los jugadores protestaron contra la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, sentándose en el césped tras el pitazo inicial. El motivo de la manifestación era expresando su inconformidad al no firmarse el acuerdo laboral con Acolfutpro.