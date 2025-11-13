“Vibra la Vida Fest” llega con dos días de arte y talento al oriente de Cali

El oriente de Cali se prepara para vivir una gran fiesta cultural con el Vibra la Vida Fest.

El oriente de Cali se prepara para vivir una gran fiesta cultural con el “Vibra la Vida Fest”, un evento que busca visibilizar el talento local y fortalecer la identidad artística del Distrito de Aguablanca.

La cita será el sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Parque Comercial Río Cauca, donde el arte, la danza y la música se tomarán el escenario.

El talento del Distrito

El festival es una iniciativa de la Fundación Vibremos, que junto a cuatro líderes artísticos del sector: Yogi, Quique Solano, Jorge Riascos y Elber Izquierdo, diseñaron un espacio para promover el arte de las comunas 13, 14, 15 y 21.

La programación incluye competencias en las categorías salsa, música, folclor y urbano, con presentaciones que irán desde la tarde hasta la noche.

El sábado se realizarán las semifinales y eliminatorias, mientras que el domingo llegarán las finales en una jornada llena de energía y diversidad.

Una fusión de ritmos y expresiones

Habrá batallas de freestyle, salsa choque, percusión latina con bongó, campana y timbal, además de exhibiciones de danza folclórica.

Por su parte, Quique Solano, artista y actual director artístico del espectáculo Delirio Hecho en Cali, explicó que el festival nació “para apoyar, visibilizar y fortalecer toda la amalgama artística que se genera en el Distrito de Aguablanca”.

El festival reunirá a artistas del Distrito de Aguablanca. Ampliar

Invitación

Toda la información del evento está disponible en la cuenta oficial de Instagram @fundacion.vibremos.

Más que un festival, será un encuentro para celebrar la vida, la música y las raíces que hacen de Cali una ciudad diversa y creativa.