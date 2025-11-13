“Vibra la Vida Fest” llega con dos días de arte y talento al oriente de Cali
El festival reunirá a artistas del Distrito de Aguablanca en una gran muestra de música, folclor, salsa y urbano.
El oriente de Cali se prepara para vivir una gran fiesta cultural con el “Vibra la Vida Fest”, un evento que busca visibilizar el talento local y fortalecer la identidad artística del Distrito de Aguablanca.
La cita será el sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Parque Comercial Río Cauca, donde el arte, la danza y la música se tomarán el escenario.
El talento del Distrito
El festival es una iniciativa de la Fundación Vibremos, que junto a cuatro líderes artísticos del sector: Yogi, Quique Solano, Jorge Riascos y Elber Izquierdo, diseñaron un espacio para promover el arte de las comunas 13, 14, 15 y 21.
Más información
La programación incluye competencias en las categorías salsa, música, folclor y urbano, con presentaciones que irán desde la tarde hasta la noche.
El sábado se realizarán las semifinales y eliminatorias, mientras que el domingo llegarán las finales en una jornada llena de energía y diversidad.
Una fusión de ritmos y expresiones
Habrá batallas de freestyle, salsa choque, percusión latina con bongó, campana y timbal, además de exhibiciones de danza folclórica.
Por su parte, Quique Solano, artista y actual director artístico del espectáculo Delirio Hecho en Cali, explicó que el festival nació “para apoyar, visibilizar y fortalecer toda la amalgama artística que se genera en el Distrito de Aguablanca”.
Invitación
Toda la información del evento está disponible en la cuenta oficial de Instagram @fundacion.vibremos.
Más que un festival, será un encuentro para celebrar la vida, la música y las raíces que hacen de Cali una ciudad diversa y creativa.