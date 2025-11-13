URT y Gobernación de Bolívar forjan alianza en favor de comunidades afectadas por la violencia

Con el propósito de aunar esfuerzos en beneficio de las comunidades golpeadas por la violencia, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana y el director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para Bolívar y Sucre, Daniel Flórez, llevaron a cabo una productiva mesa de trabajo, en la que se formuló un plan de acción enfocado en las necesidades de las víctimas.

Durante este encuentro, se lograron avancessignificativos en la discusión de temas estratégicos de la URT en Bolívar: se firmó un memorando de entendimiento y cooperación para consolidar la presencia de la Unidad en el territorio, como parte de la proyectado para el año 2026. Asimismo, se abordaron acuerdossustanciales en cuanto al apoyo y acompañamiento de la Gobernación en temas relacionados con la seguridad alimentaria, la territorialidad campesina, proyectos productivos y el enfoque de género desde la ruralidad.

“La Gobernación está a disposición para la búsqueda e implementación de estrategias de trabajo conjunto en pro de las comunidades étnicas y campesinas del departamento”, señaló Yamil Arana.

En el mismo espacio, se trazaron líneasde acción estratégicas con la Secretaría de Agricultura de Bolívar, las cuales estuvieron enfocadas en temas relacionados con la ancestralidad y lossaberes comunitarios del campesinado, las buenas prácticas agrícolas y la potencialización de la vocación productiva del territorio, mediante el acompañamiento técnico y científico. Igualmente, se estableció una mesa de trabajo permanente para temas relacionados con la seguridad alimentaria y proyectos productivos en la región.

“Para la URT es muy importante el trabajo armónico con los entes territoriales, ya quede esta forma podemos avanzar coherentemente y optimizar el impacto de las estrategias y medidas que venimos adoptandoa favor de las comunidades víctimas del conflicto”, apuntó Daniel Flórez.

La articulación institucional es fundamental para la Unidadde Restitución de Tierras, porque de esta manera se garantiza la implementación de planes de acción sólidos y estructurados, los cuales responden directamente a las necesidades de la comunidad, partiendo desde su propio sentir.