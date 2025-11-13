Un herido dejó ataque de hinchas del Real Cartagena a bus de Transcaribe

Cortadas y un buen susto se llevaron los pasajeros de un bus de Transcaribe que transitaba frente al estadio Jaime Morón cuando dentro se disputaba el partido entre Real Cartagena y Real Cundinamarca.

Al parecer, los desadaptados al ser replegados por el ESMAD, siguieron con los desmanes en las afueras del estadio atacando los buses de Transcaribe que pasaban a esa hora.

Uno de los automotores resultó con algunas ventanales quebrados y un pasajero con cortadas y el susto del momento.

En videos de redes sociales se observan los momentos de pánico que vivieron los usuarios y a las personas cuando se agachan para no ser impactadas por las piedras.