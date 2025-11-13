Trucos de fontaneros para eliminar atascos en desagües: guía práctica para el hogar

Los atascos en los desagües son uno de los inconvenientes domésticos más frecuentes. En la cocina, suelen originarse por la acumulación de grasa y aceite que, al enfriarse, se solidifican y se adhieren a las paredes internas de las tuberías, reduciendo su capacidad de drenaje.

Cabe destacar que cuando usted vierte aceite o grasa por su desagüe, por más de que se perciba como inofensivo, con el tiempo termina formando una capa espesa que bloquea el paso del agua.

En el caso del baño, el problema más habitual proviene del cabello y los restos de jabón. El pelo, al enredarse con residuos, crea tapones resistentes que dificultan el flujo del agua en lavabos y duchas.

Según Richard Trethewey, fontanero profesional y experto en mantenimiento del hogar, “las grasas y el aceite se adhieren al interior de los tubos y conducen a bloqueos en las cocinas”, mientras que “el cabello combinado con jabón es una de las causas más comunes de obstrucción en baños”. Por ende, la mejor prevención es sencilla: evitar verter aceite, usar rejillas en los desagües y limpiar regularmente las tuberías.

¿Qué medidas de prevención son eficaces para evitar los atascos?

Prevenir siempre será más eficaz y económico que reparar. Los especialistas recomiendan adoptar hábitos simples que mantengan las tuberías libres de obstrucciones.

Según los técnicos de Drano, se recomienda no verter grasa ni aceite por el fregadero: lo ideal es recogerlos en un recipiente y desecharlos en la basura una vez fríos, ya que al enfriarse se solidifican y se adhieren al interior de las tuberías. Como señala una empresa de mantenimiento, “no arroje grasa o aceite por el desagüe” porque esto favorece los bloqueos.

Otra práctica útil, desde la visión de ‘Highsmith Plumbing’, es verter agua caliente una vez por semana para eliminar posibles residuos grasos adheridos.

En el baño, ‘Tioga Contractors’ recomienda instalar rejillas o filtros en los desagües para retener cabellos y restos de jabón, además de limpiar los tapones periódicamente. Un blog especializado resalta que “las pantallas para el desagüe capturan muchos materiales que de otro modo obstruirían las tuberías”.

Finalmente, ‘Master Gas Plumbers’ dice que es importante evitar restos de comida o café en los desagües reduce considerablemente el riesgo de atascos.

¿Cómo actuar cuando el desagüe ya está obstruido?

Cuando se presenta un atasco, no es necesario recurrir de inmediato a productos químicos agresivos. Existen métodos seguros y efectivos que pueden resolver el problema de forma sencilla.

Tenga en cuenta que en casos leves, los fontaneros aconsejan verter un poco de lavavajillas líquido, tapar el fregadero, llenarlo con agua caliente y luego destaparlo para permitir que la presión y el calor arrastren la obstrucción.

Adicionalmente, otro recurso popular consiste en combinar bicarbonato de sodio y vinagre: se vierte una taza de cada uno, se sella el desagüe, se deja actuar alrededor de una hora y finalmente se enjuaga con agua caliente. La reacción efervescente ayuda a desprender los residuos. Este método, ampliamente recomendado en guías de mantenimiento, es útil en bloqueos moderados.

Finalmente, especialistas advierten que esta técnica no soluciona atascos graves y puede generar una falsa sensación de limpieza. Si el problema persiste, hay varios desagües afectados o aparecen malos olores, lo más prudente es contactar a un fontanero profesional.