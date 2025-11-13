Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Tropicana Stereo 97.5 FM y Cemento País juntos en el Bando 2025

¡El bando se goza con Tropicana Stereo y Cemento País!

Tropicana Stereo 97.5 FM y Cemento País juntos en el Bando 2025

Tropicana Stereo 97.5 FM y Cemento País juntos en el Bando 2025

Tropicana Stereo 97.5 FM Cartagena se une con Cemento País en el desfile de carrozas del Bando 2025, llevando la alegría y el amor a las calles de la ciudad. La alianza entre estas dos grandes marcas busca destacar la pasión y la energía de las Fiestas Novembrinas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Estamos emocionados de unirnos a Tropicana Stereo en este evento tan importante para la ciudad”, dijo Carlos Espinosa Osorio, gerente Comercial de Cemento País. “Agradecemos a Caracol Radio por su excelente entusiasmo en estas Fiestas 2025. Estamos seguros de que juntos vamos a hacer de este desfile algo inolvidable, Tropiana Stereo simplemente la mejor!”.

La carroza de Cemento País y Tropicana Stereo promete ser una de las más destacadas del desfile, con música, baile y diversión para todos.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad