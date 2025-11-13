Tropicana Stereo 97.5 FM y Cemento País juntos en el Bando 2025

Tropicana Stereo 97.5 FM Cartagena se une con Cemento País en el desfile de carrozas del Bando 2025, llevando la alegría y el amor a las calles de la ciudad. La alianza entre estas dos grandes marcas busca destacar la pasión y la energía de las Fiestas Novembrinas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Estamos emocionados de unirnos a Tropicana Stereo en este evento tan importante para la ciudad”, dijo Carlos Espinosa Osorio, gerente Comercial de Cemento País. “Agradecemos a Caracol Radio por su excelente entusiasmo en estas Fiestas 2025. Estamos seguros de que juntos vamos a hacer de este desfile algo inolvidable, Tropiana Stereo simplemente la mejor!”.

La carroza de Cemento País y Tropicana Stereo promete ser una de las más destacadas del desfile, con música, baile y diversión para todos.