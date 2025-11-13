Subestación de Bomberos de Neiva entraría en funcionamiento a comienzos del próximo año

Neiva

Se ha venido liderando la puesta en marcha de la nueva subestación de bomberos de Neiva. La administración, hizo entrega protocolaria de la obra, y desde entonces se ha trabajado en su adecuación. No solo se trata de contar con la infraestructura física, sino también con el personal y los equipos necesarios para su funcionamiento.

Gracias a un proceso adelantado por la administración anterior, ya se cuenta con el personal requerido. En los últimos días se realizó la calificación de las unidades bomberiles, y todas, excepto dos que ingresaron posteriormente, harán parte de la planta oficial del municipio. Esto representa un paso importante en el fortalecimiento del cuerpo de bomberos y en la consolidación del servicio de emergencia para la comunidad neivana.

Según Nancy Trujillo, comento que “en cuanto a la dotación, recientemente se recibió un carro de bomberos a través de un convenio suscrito entre el Gobierno Departamental y la Alcaldía de Neiva. El municipio aportó 145 millones 853 mil 333 pesos de los más de 700 millones que costó el vehículo. Este moderno carro ya se encuentra en funcionamiento y se proyecta ubicarlo en la nueva subestación. Actualmente, se están realizando cotizaciones para adquirir mobiliario, equipos de comunicación y climatización”.

Aunque aún no se ha definido la cifra exacta para completar la dotación, la administración confía en que el próximo año la subestación esté totalmente operativa. En este momento, el cuerpo de bomberos cuenta con 49 unidades, distribuidas en tres jefes de turno y el resto como personal operativo. Una vez la subestación entre en servicio, se requerirá ampliar la planta con nuevos integrantes, los cuales ya están en lista de espera tras participar en el concurso municipal.