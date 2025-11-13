SATENA amplía la operación de la ruta Medellín–Mompox con aeronaves de mayor capacidad

Con este incremento de sillas la aerolínea impulsa el turismo hacia Santa Cruz de Mompox, municipio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

SATENA, la aerolínea de los colombianos, anunció la ampliación de su operación en la ruta Medellín–Mompox–Medellín, mediante la incorporación de aeronaves ATR 42 de mayor capacidad, que reemplazarán los vuelos de los días lunes y miércoles, anteriormente operados con aeronaves Beechcraft 1900, con capacidad para 19 pasajeros, las cuales continuarán operando los días viernes.

Esta medida responde a la creciente demanda de pasajeros hacia este destino patrimonial del Caribe colombiano y reafirma el compromiso de la aerolínea con el fortalecimiento de la conectividad aérea regional, contribuyendo al desarrollo turístico, económico y social del país.

La operación se realizará con aeronaves ATR 42, con capacidad para 48 pasajeros, reconocidas por su eficiencia, confiabilidad y seguridad en trayectos regionales. Con esta ampliación, la aerolínea incrementa la disponibilidad de sillas y ofrece alternativas de viaje más cómodas y flexibles para los usuarios que se desplazan entre Antioquia y Bolívar, facilitando los viajes tanto turísticos como comerciales y fortaleciendo la conectividad entre ambas regiones del país.

“Estas nuevas frecuencias responden a las necesidades y sugerencias de nuestros usuarios. Queremos ofrecer opciones de vuelo más cómodas, eficientes y acordes con la dinámica turística y comercial de la región. Con esta programación, seguimos fortaleciendo la conectividad regional y acercando a más colombianos a destinos que representan nuestra historia y cultura”, afirmó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de SATENA.

Los tiquetes para esta ruta están disponibles desde $292.400 a través de la página web de SATENA y hasta $316.200 en los canales presenciales. Los itinerarios según el tipo de aeronave serán los siguientes:

Equipo ATR 42

Lunes:

Medellín-Mompox: 8:35 am

Mompox-Medellín: 10:15 am

Miércoles:

Medellín-Mompox: 12:16 pm

Mompox-Medellín: 13:55 pm

Equipo B-1900

Viernes:

Medellín-Mompox: 07:30 am

Mompox-Medellín: 09:00 am

Los tiquetes y horarios actualizados pueden consultarse en www.satena.com, a través del Contact Center nacional (601) 9186030, Línea de WhatsApp (+57) 323 322 0006 o en los puntos de venta autorizados. Con este incremento en sillas, la aerolínea impulsa el turismo hacia Santa Cruz de Mompox, municipio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconocido por su arquitectura colonial, riqueza cultural y vocación turística sostenible.