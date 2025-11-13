Relatora de la ONU reconoce a los sobrevivientes de Armero como víctimas de desplazamiento

Tolima

En medio de la presentación del informe Armero: 40 años de vulneración de derechos, que elaboró la Defensoría del Pueblo, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Paula Gaviria, señaló que los armeritas sobrevivientes fueron víctimas de desplazamiento forzado tras la avalancha de 1985.

La relatora de la ONU sostuvo que, 40 años después, los sobrevivientes o familiares de las víctimas todavía padecen problemáticas relacionadas con la salud mental, la falta de vivienda propia y hasta la pérdida de identidad personal.

“Es una afectación prolongada porque no se cierra primero el duelo, no se restablecen los derechos. Tenemos todavía niños y niñas ya adultos de quienes no sabemos su paradero, y adopciones que no surtieron todos los procesos regulares”, agregó Gaviria.

De riguroso calificó la relatora de la ONU el informe que entregó la Defensoría del Pueblo sobre los incumplimientos del Estado colombiano con las víctimas de la Tragedia de Armero.

“Este informe es un hito. Recoge el trabajo de mucha gente durante muchos años, pero lo pone en una perspectiva de derechos humanos y nos da unas lecciones importantes para la gestión del riesgo de desastres en Colombia. Lo que se está proponiendo es un trabajo a futuro: cómo prevenir que esto pase otra vez”, remarcó.

Ahora, la relatora de la ONU espera que el informe sirva de sustento para llevar a instancias internacionales los aprendizajes que dejó la Tragedia de Armero.

“Se propone una ruta de coordinación institucional, prevención y gestión, que dialoga muy bien con discusiones que se están dando a nivel mundial. Se pueden generar intercambios interesantes a partir de los aprendizajes de estos 40 años después de la Tragedia de Armero”, finalizó Gaviria.