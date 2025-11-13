Rama judicial de Cúcuta protesta por liberación de funcionarios y aumento salarial

Protesta en el Palacio de Justicia de Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

En Cúcuta, los funcionarios de la Rama Judicial adelantan hoy una jornada de protesta frente al Palacio de Justicia, en el marco del paro nacional convocado por Asonal Judicial.

La manifestación busca llamar la atención del gobierno nacional sobre dos temas que consideran urgentes: la liberación de dos funcionarios del CTI secuestrados por el ELN y el retraso en la firma del decreto que oficializa el aumento salarial acordado desde agosto.

Sandra Paredes, presidenta de Asonal Judicial subdirectiva Cúcuta, explicó a Caracol Radio que el principal reclamo de los servidores judiciales en la capital nortesantandereana es la liberación de los investigadores Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, retenidos por el ELN desde el pasado 8 de mayo.

“No hemos visto voluntad por parte de esta organización para liberarlos. Hacemos un llamado al presidente Gustavo Petro para que intervenga y logre su regreso sin ningún tipo de presión”, manifestó Paredes.

La dirigente aclaró que los servidores judiciales no pertenecen a ningún grupo armado y que las armas que portan en algunos casos son de dotación oficial, utilizadas únicamente en el ejercicio de sus funciones o para proteger su integridad.

El segundo motivo de la protesta tiene que ver con el incumplimiento del acuerdo salarial firmado en agosto, que establece un incremento del 0.65% adicional al IPC con retroactividad desde enero, pero cuyo decreto aún no ha sido firmado por el presidente.

“Nos dicen cada semana que ya va a salir firmado, pero desde agosto seguimos esperando. Esta bonificación es vital para los servidores de la justicia”, señaló la presidenta de Asonal Judicial Cúcuta.

Durante la jornada, los despachos judiciales no abrirán sus puertas al público, aunque los funcionarios priorizarán la atención de casos urgentes como tutelas y procesos con detenidos.

“Vamos a garantizar la atención de lo esencial, pero es necesario que el gobierno escuche nuestras peticiones”, agregó Paredes.

La dirigente sindical advirtió además que el panorama para la Rama Judicial en Cúcuta y Norte de Santander es cada vez más complejo por los recortes presupuestales, lo que ha dificultado la operación de los despachos.

“No hay recursos suficientes para papelería, combustible ni viáticos, y eso afecta directamente el avance de los procesos y la atención a la comunidad”, aseguró.

Los servidores judiciales de Cúcuta esperan que el gobierno nacional atienda sus exigencias y adopte medidas inmediatas para evitar que la protesta escale hacia un cese de actividades en todo el país.