“Raíces Empresariales”: la comparsa que hará vibrar el Desfile de Independencia

El espíritu del Caribe, su diversidad cultural y la fuerza emprendedora de una ciudad que no deja de avanzar se unirán este 11 de noviembre cuando la Cámara de Comercio de Cartagena desfile con su comparsa “Raíces Empresariales”, una propuesta artística que conmemora los 110 años de historia institucional de la entidad y celebra el orgullo de ser cartageneros y bolivarenses.

Más de 120 integrantes entre empresarios afiliados, miembros de la Junta Directiva y colaboradores darán vida a una puesta en escena inspirada en los ritmos tradicionales del norte de Bolívar y los aires del Caribe, exaltando la identidad, el colorido y la alegría que caracterizan a esta tierra.

El vestuario rinde homenaje a la diversidad cultural caribeña con tejidos, estampados y accesorios que evocan el brillo del mar, la riqueza de nuestras tradiciones y la calidez de su gente. Cada detalle simboliza la conexión entre el territorio y su historia, entre la empresa y la cultura que impulsa el desarrollo de la región. Este diseño fue realizado por la marca local Artezana, una iniciativa que fortalece la economía creativa de la ciudad e impulsa a los emprendedores que hacen parte de nuestro ecosistema empresarial del Clúster de Moda y Manufactura, reafirmando el compromiso de la Cámara con el talento y la productividad del territorio.

En medio de los preparativos y la emoción que anteceden al desfile, la Cámara de Comercio de Cartagena reafirma el sentido profundo de su participación con la comparsa “Raíces Empresariales”, concebida como un homenaje al espíritu que ha impulsado más de un siglo de historia institucional. “Nuestra comparsa es una metáfora viva de lo que representa la Cámara de Comercio de Cartagena: unión, tradición y desarrollo. Cada paso será un homenaje a quienes, con su esfuerzo, tejen el progreso de Bolívar desde la empresa, la cultura y el compromiso con el territorio”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, al resaltar que esta puesta en escena es también una celebración de la identidad, la memoria y la fuerza de una región que sigue tejiendo progreso en Bolívar.

Con esta participación, la Cámara reafirma su compromiso con la integración empresarial y cultural, fortaleciendo los lazos que unen la tradición, la creatividad y la productividad del Caribe para seguir tejiendo progreso en Bolívar.