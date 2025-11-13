Programación de cortes de energía de Afinia entre el 17 y 23 de noviembre
Para realizar estas intervenciones se requiere la interrupción del suministro eléctrico
Lunes, 17 de noviembre
Circuito Banco I, Banco II, Banco III, Banco IV, sur de Bolívar
Horario: 6:00 a.m., a 12:00 m.
Interrupción del servicio: El Banco (Magdalena): zona rural y urbana del municipio de El Banco
Circuito Ln-573
Horario: 6:00 a.m., a 12:00 m
Interrupción del servicio: zona urbana y rural de Altos Del Rosario, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Tiquisio, Guamal, zona urbana del municipio de San Martín de Loba y los corregimientos: San Antonio, La Pacha, El Rubio, El Sudan, Colorado, Puerto Rico, Tiquisio Nuevo, Puerto Coca, Chimi, Buenos Aires, La Victoria, La Unión, La Rufina, Minas De Santa Cruz, Los Cerritos, Puerto Corozo, Rio Nuevo, San Isidro, Juana Sánchez, Felipe Eduardo, Los Negritos, Tamalamequito, San Roque, Bellavista, Sitio Nuevo, Carretero, Guaimaral, Hatoviejo, La Ceiba, La Puntica, Los Andes, Playas Blancas, Salvadora, Pedregosa, Ricaurte y Urquijo.
Circuito Ln-595
Horario: de 6:00 a.m., a 12:00 m
Interrupción del servicio: zona urbana y rural de Tamalameque, Pailitas, Regidor, Rio Viejo, Arenal Del Sur, Morales y los corregimientos: Mata de Caña, Antequera, Puerto Boca, Las Brisas, Pasacorriendo, Pueblo Nuevo, La Paz, Riviera, El Burro, La Floresta, Palestina, Palestina La Nueva, Santa Teresa, San Antonio, Norosi, Buenavista y Boca de La Honda.
Martes, 18 de noviembre
Circuito Bayunca 1
Horario: 10:20 a.m., a 5:00 p.m.,
Interrupción del servicio: Villanueva transversal 13 con diagonal 13b. sector: barrio El Caño.
Circuito Bocagrande 3
Horario: 8:00 a.m., a 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena calle 5 entre carreras 12 y 13 sector: Castillo Grande.
Circuito Bocagrande 7
Horario 6:10 a.m., a 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena calle 4 con carrera 3, calle 11 y calle 10 Bocachica.
Circuito Chambacú 2
Horario: 6:00 a.m., a 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 17 con calles 35a hasta la 38a. Urbanización La Española.
Circuito El Carmen 1
Horario: 6:50 a.m., a 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: El Carmen de Bolívar carrera 48 entre calles 39a y 39. sector: barrio Brisas del Norte.
Circuito El Carmen 1
Horario: 6:40 a.m., a 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: El Carmen de Bolívar carrera 47 con calle 38a. sector: barrio Brisas del Norte.
Circuito Marialabaja 2
Horario: 8:00 a.m., a 4:00 p.m.
Interrupción del servicio: Maria La Baja, San Onofre: Sabanas de Mucacal, Palo Alto, Pueblo Nuevo, vía al Retiro Nuevo.
Circuito Membrillal 2
Horario: 8:00 a.m., a 6:00 p.m.
Interrupción del servicio Cartagena: Variante Mamonal Gambote: Sector: Subestación Eléctrica Membrillal.
Circuito Ternera 13
Horario 8:00 a.m., a 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: Turbana: Ballestas - Finca La Melonera.
Circuito Ternera 2
Horario: 8:00 a.m., a 6:00 p.m.,
Interrupción del servicio: Turbaco carrera 11 con diagonal 35. sector: Urbanización Las Acacias.
Circuito Villa Estrella 2
Horario: 6:00 a.m., a 6:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 86 con transversal 57 El Pozón.
Circuito Zaragocilla 1
Horario: 8:00 a.m., a 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 56 con calle 38b, barrio Olaya Herrera.
Circuito Zaragocilla 4
Horario: 6:00 a.m., a 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena transversal 48 entre diagonal 29c y diagonal 29d barrio Nuevo Bosque.
Miércoles, 19 de noviembre
Circuito Bayunca 2
Horario: de 6:20 a.m., a 6:00 p.m.
Interrupción del servicio: Santa Catalina carrera 16b con calle 16. Nueva Venecia.
Circuito Chambacú 4
Horario: 6:10 a.m., a 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 15 con calle 67. sector: barrio Canapote.
Circuito Ln-614
Horario: 7:00 a.m., a 5:00 p.m.,
Interrupción del servicio: zona urbana y rural de los municipios: San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, Calamar, San Estanislao, Soplaviento, San Cristóbal, Arroyohondo (Bolívar), y sectores aledaños a la vía San Jacinto-San Juan De Nepomuceno, Cliente Coolechera Planta Calamar, Fincas y poblaciones aledañas a la vía Villanueva-San Estanislao. Corregimiento de Mahates: San Joaquín, corregimientos de Repelón (Atlántico): Villa Rosa y El Porvenir.
Circuito Magangué 4
Horario: 8:00 a.m., a 4:00 p.m.
Interrupción del servicio: Magangué: Tacaloa, Santa Lucia, Puerto Kennedy y Las Brisas.
Circuito Olaya (Magangué)
Horario: de 6:30 a.m., a 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: Magangué carrera 14 entre calles 8 y 12 sector barrio Montecarlo.
Circuito Marialabaja 1
Horario: 8:00 a.m., a 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: Maria La Baja carrera 11 entre calles 3 y 4. Sector: barrio El Porvenir.
Circuito Villa Estrella 2
Horario: 6:00 a.m., a 6:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena transversal 56 entre carrera 86 y carrera 81 sector barrio El Pozón.
Circuito Zaragocilla 4
Horario: 6:00 a.m., a 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 29d entre transversal 45y transversal 46, transversal 46 entre diagonal 29d y diagonal 29i sector barrio Nuevo Bosque.
Jueves, 20 de noviembre
Circuito Bosque 11
Horario: 6:00 a.m., a 6:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena calle 39 entre carrera 25 y carrera 28 barrio La Quinta.
Circuito Candelaria 1
Horario: de 7:00 a.m., a 3:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena: barrios Nelson Madela, Villa Hermosa, El Henequen, La Esmeralda I, La Esmeralda II, Nazareno y Manuel Vergara.
Circuito Candelaria 2
Horario: 7:00 a.m., a 3:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena barrios: Arroz Barato sector La Paz, El Campestre, Vista Hermosa, Veinte de Julio Sur, Colinas de Villa Barraza, Luis Carlos Galán, Villa Rosa, Henequén y Antonio José de Sucre.
Circuito El Carmen 1
Horario: 7:45 a.m, a 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: El Carmen de Bolívar carrera 33g con diagonal 41b Urbanización Minuto de Dios.
Circuito El Carmen 3
Horario: 7:30 a.m. a 5:50 p.m.
Interrupción del servicio: El Carmen de Bolívar carrera 39 con calle 24, barrio El Páramo.
Circuito Marialabaja 1
Horario: 8:00 a.m., a 12:00m
Interrupción del servicio: Maria La Baja carrera 7 con calle 10 urbanización Virgen del Carmen.
Circuito Marialabaja 2
Horario: 8:00 a.m., a 4:00 p.m.,
Interrupción del servicio: Maria La Baja - San Onofre corregimiento: Manguma, San Antonio, Labarces y Boca Cerrada.
Circuito Marialabaja 3
Horario: 8:00 a.m., a 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: Maria La Baja: carrera 12 con calle 11, San Pablo.
Circuito Ln-582
Horario: 8:00 a.m., a 4:00 p.m.
Interrupción del servicio: zona urbana y rural de los municipios: Morales, Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo. Corregimientos de Simiti: Monterrey, San Blas, Animas Bajas, San Luis, Sabanas De San Luis. corregimientos de San Pablo: Cañabrava, Pozo Azul, Santo Domingo. Corregimientos de Santa Rosa del Sur: Arrayanes, San Isidro, San Francisco, Los Canelos y San Benito.
Circuito Ternera 4
Horario: 6:00 a.m., a 6:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 81b con calle 10ª, La Florida.
Circuito Ternera 5
Horario: 6:00 a.m., a 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 80c con diagonal 32, El Recreo.
Circuito Ternera 7
Horario: 6:10 a.m., a 6:00 p.m.,
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 100 entre calle 36 y calle 35. sector: barrio San José de Los Campanos.
Viernes, 21 de noviembre
Circuito Bayunca 1
Horario: 6:00 a.m., a 6:00 p.m.
Interrupción del servicio: Villanueva El Caño, Campo Alegre y Miraflores.
Circuito El Carmen 2
Horario: 7:00 a.m., 5:20 p.m.
Interrupción del servicio: El Carmen de Bolívar carrera 60 con calle 18, Las Delicias.
Circuito El Carmen 3
Horario: 7:30 a.m., a 5:50 p.m.
Interrupción del servicio: El Carmen de Bolívar carrera 40 con calle 27, Pueblo Nuevo.
Circuito El Carmen 3
Horario: 8:10 a.m., a 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: El Carmen de Bolívar carrera 32 con calle 27 El Silencio.
Circuito Ln-556
Horario: 8:30 a.m., a 5:30 p.m.
Interrupción del servicio: zona urbana y rural del municipio Pinillos, corregimientos: Palomino, Palenquito, Palmarito, Barbosa, Sitio Nuevo, San Sebastián Buenavista, San José de Las Martas, Santa Coa, Coyongal, Las Brisas, Playa De Las Flores, Mantequera, Las Flores, El Pozón, Pueblo Nuevo, Armenia, Santa Rosa, Puerto Corozo, Puerto López, Santa Mónica, Playa Alta, Guacamayo y Tres Cruces.
Circuito Manzanillo 4
Horario: de 7:10 a.m., a 6:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 2 Fundación Villa Gloria y Manzanillo del Mar.
Circuito Marialabaja 2
Horario: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Interrupción del servicio: Maria La Baja: carrera 9 con calle 10, Retiro Nuevo.
Sábado, 22 de noviembre
Circuito El Carmen 3
Horario: 7:30 a.m., a 5:50 p.m.
Interrupción del servicio: Carmen de Bolívar carrera 32 con calle 54. sector barrio El Prado.
Circuito Ternera 13
Horario: 6:00 a.m., a 6:00 p.m.
Interrupción del servicio: Turbaco carrera 29 con calle 12. sector: Urbanización Los Manguitos.
Circuito Ternera 16
Horario: 8:00 a.m., a 4:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena, carretera Pozón Policarpa kilómetro 2.
Circuito Ternera 2
Horario: 6:10 a.m., a 6:00 p.m.
Interrupción del servicio: Turbaco carrera 4 con calle 9, Urbanización La Montaña.
Domingo, 23 de noviembre
Circuito Bayunca 1
Horario: 6:10 a.m., a 6::00 p.m.
Interrupción del servicio: zona urbana de Villanueva: barrios El Pueblo y Loma Fresca.
Circuito Bayunca 1
Horario: de 6:20 a.m., a 6:00 p.m.
Interrupción del servicio: Villanueva: calle 11 sector barrio Las Flores, calle 14 con carrera 14 sector Plaza, calle 12 con carrera 11 barrio Colón.
Circuito Bocagrande 4
Horario: 6:30 a.m., a 4:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena Base Naval Bocagrande Cartagena.
Circuito Bocagrande 8
Horario: de 6:30 a.m., a 4:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena: Atlantic, Restaurante Borasted Chichen, El Concor, Almacen Spring Step, Gino Pascally, Car Duga´N, Edificio Panorama, Hotel Hampton, Edificio Escape Plaza, Edificio Nautilus, Congeladores Farh Av San Martin, Hotel Millenum, Edificio Los Delfines, Hotel Charlotte, Edificio Kanoa, carrera 2 con calle 8, carrera 2 con calle 9, carrera 2 con calle 7, y sectores aledaños a los edificios y restaurantes.
Circuito Bocagrande 9
Horario: de 6:30 a.m., a 4:00 p.m
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 4 y carrera entre las calle7 y la calle 11 sector barrio Bocagrande.
Circuito Chambacú 3
Horario: 8:00 a.m., a 4:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena calle 34 con carrera 10 sector calle Carlos Escallón barrio Centro.
Circuito Chambacú 6
Horario: 6:30 a.m., a 7:00 a.m. y de 3:30 p.m., a 4:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena Centro Histórico: Calle de La Artillería, Calle de La Factoría, Calle San Calle Domingo, Calle del Candilejo, Calle Vélez Daniel, Calle de La Inquisición, Calle Baloco, Calle de Los Estribos, Edificio Plaza de Bolívar, Calle Del Coliseo, Calle Castelbondo, Edificio Torre del Reloj, Calle de Las Damas, Calle Cochera de La Gobernación, Calle de La Mantilla, Museo Naval del Centro, Calle del Arzobispo, Tesorería Distrital y Consejo de La Judicatura Edificio Calamar.
Circuito Chambacú 7
Horario: 6:30 a.m., a 7:00 a.m., y de 3:30 p.m., a 4:00p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena: Calle de La Universidad, Sectores Aledaños A Antigua Joyería El Onix, Calle San Agustín, Calle del Coliseo, Calle Porvenir, Casa de La Estrella, Calle Estanco del Tabaco, Calle de Ayos, Calle Arzobispado, Calle Estrella, Hotel Casa del Márquez y Universidad de Cartagena.
Circuito El Carmen 1
Horario: 7:45 a.m., 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: El Carmen e Bolívar carrera 51 con calle 40 Nariño.
Circuito El Carmen 3
Horario: 8:20 a.m., 5:50 p.m.
Interrupción del servicio: El Carmen de Bolívar carrera 40 con diagonal 29ª, Los Mangos.
Circuito La Marina 1
Horario: 6:30 a.m. a 4:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena, barrio Boca Grande calle 8 con carrera 8, carrera 3 con calle 8 Edificio Montelibao.
Circuito La Marina 2
Horario: de 6:30 a.m., a 4:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena, barrio Boca Grande, sectores: Avenida San Martín, carrera 2 con calle 12, Hotel La Naval, calle 14 con carrera 1, Edificio Condesa, Estación de Bomberos El Limbo, Hospital Naval y CAI.
Circuito La Marina 5
Horario: 6:30 a.m., a 4:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena calle 10 con carrera 2 Boca Grande.