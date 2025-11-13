Organizaciones sociales cuestionan el papel de la fuerza pública en el Catatumbo

Catatumbo

Ante el aumento de acciones violentas contra menores de edad y adultos mayores en la región del Catatumbo, organizaciones sociales están llamando la atención de la fuerza pública, para que se brinde mayor seguridad a esta población y a toda la comunidad civil en general.

“De la policía o la fuerza pública realmente no vemos como ese ejercicio de hacerse sentir, como el respaldo y la protección que realmente ellos cumplen o fingen durante un estado”, dijo Diana Vargas de la organización social Tejedoras de Paz.

Agregó que “entonces vemos como la Policía y la Fuerza Pública no está haciendo esto, no nos está protegiendo, que en últimas es un mandato constitucional que tienen la obligación de proteger a todo ciudadano y todo colombiano, pero realmente no lo vemos visible, lo vemos ausente, lo vemos con falta de garantías, entre otras condiciones dadas”.

Recordemos que justamente, los menores de edad, están siendo víctimas de reclutamiento, secuestro e incluso homicidios, hechos que se han incrementado el último mes.

El más reciente caso se presentó con el homicidio de un menor de 17 años, estudiante de un colegio de Tibú e hijo de una docente, a quien hombres armados lo sacaron de un evento cultural y horas más tarde su cuerpo fue hallado sin vida en zona rural de este municipio.