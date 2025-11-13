¿Nuevo candidato para las presidenciales? Exministro Aurelio Iragorri se podría sumar a la contienda

El exministro Aurelio Iragorri confirmó su intención de aspirar a la Presidencia de la República en 2026, a través de un video difundido en sus redes sociales, donde aseguró que su decisión nace de un compromiso con el país.

“Siento una obligación con Colombia”, afirmó Iragorri en el mensaje, en el que explicó que su trayectoria pública le ha permitido entender los desafíos nacionales y la necesidad de recuperar el orden institucional y la confianza en la política.

En su declaración, Iragorri describió su propuesta como una apuesta de centro-derecha, alejada de los extremos ideológicos.

Según explicó, su objetivo es ofrecer una alternativa que promueva el diálogo y la estabilidad, en lugar de la polarización que, a su juicio, ha dividido al país.

El exdirigente del Partido de la U señaló que la contienda de 2026 no será entre izquierda y derecha, sino entre quienes defienden la institucionalidad y quienes buscan debilitarla.

“La política es para servirle a la gente”

En el video, Iragorri destacó que su motivación no es personal ni partidista, sino un compromiso con el servicio público. “La política es para servirle a la gente, no para robar”, aseguró, insistiendo en que su experiencia en el Gobierno le permite ofrecer soluciones concretas a los problemas del país.

Los colombianos no nos podemos equivocar, hoy entro a la contienda presidencial.



No es izquierda vs. derecha. Nos estamos jugando su destino entre un modelo socialista/comunista y un modelo capitalista de libertades e instituciones robustas. Es Colombia vs. sus problemas. 🇨🇴 pic.twitter.com/P35wf4MLng — Aurelio Iragorri Valencia 👍🏽 (@aurelioIragorri) November 13, 2025

¿Será el candidato del partido de la U?

Descartó buscar la candidatura por firmas.

Afirmo que no cree en su “legitimidad real”. Anunció que buscará el aval de un partido, aunque no será el Partido de La U. En un almuerzo con la colectividad, le confirmaron que no apoyarán su aval ni ninguna consulta interna.

¿Un nuevo actor en la carrera presidencial de 2026?

Con este anuncio, Aurelio Iragorri se suma a la lista de figuras que comienzan a perfilarse para las elecciones presidenciales de 2026. Su mensaje busca atraer a quienes buscan una opción moderada, enfocada en la defensa de las instituciones y el fortalecimiento del diálogo nacional.

¿Qué cargos que ha ocupado Aurelio Iragorri?