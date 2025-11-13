Nuevo bombardeo contra disidencias de “Iván Mordisco”: Petro anuncia ofensiva en Arauca

El presidente Gustavo Petro participó en la conmemoración de los 134 años de la Policía Nacional y en la ceremonia de Ascenso al grado de Subtenientes, donde aprovecho para realizar varios anuncios.

Uno de ellos, es una nueva operación contra las disidencias de “Iván Mordisco”, que están efectuando durante este jueves los militares en Arauca.

“Veremos las consecuencias“, dijo.

Tras el bombardeo que realizaron en el Guaviare, donde murieron 19 guerrilleros, el alto mandatario ordenó una nueva ofensiva en Arauca, y aseguró que no será la última.

“Van 12 bombardeos ordenados por mi y exclusivamente por mi, guardando al máximo el respeto de derechos humanos”, señaló.

Además, confirmó que para los bombardeos han utilizado información de inteligencia norteamericana, pero respetando el derecho internacional. Al tiempo, que confirmó que Colombia mantendrá comunicaciones con las agencias estadounidenses.

“Se usa inteligencia norteamericana, pero bajo la condición de DDHH que yo mismo adopto”.

Señaló que los bombardeos en Arauca y Guaviare, han sido para atacar a los ejercito privados del narcotráfico y que son reincidentes en acciones mafiosas.

“Desbarato ejércitos narcotraficantes que quieran entrar a Venezuela a desestabilizar aún más esa sociedad”, puntualizó.

¿Qué se sabe sobre el operativo?

Aunque aún no han publicado nada sobre la ofensiva, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la operación se está llevando a cabo desde la mañana de este jueves.