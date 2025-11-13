Muzo se convierte en ejemplo nacional al no tener animales en condición de calle

Muzo

Gracias al trabajo conjunto y a la suma de voluntades, Muzo se convierte en el primer municipio de Boyacá y quizás de Colombia en no tener animales en condición de calle. Luego de la articulación entre la administración municipal con las Fundaciones de Protección Animal Mi Mejor Amigo de Chiquinquirá y Huellitas por tu País, se logró la esterilización de más de mil animales y a su vez, la adopción de cientos de ellos.

La alcaldesa de Muzo Jimena Castañeda, nos contó que actualmente se trabaja en cultura sobre tenencia responsable y a pesar del poco presupuesto que tiene el municipio, se tiene la disposición y el compromiso de mantener este hogar que hoy alberga a por lo menos cien animalitos.

“Tenemos todo el compromiso para que la política de bienestar animal sea una realidad. La idea es que quede estipulada y continúe, independientemente de la administración que llegue. Igualmente, queremos que los ciudadanos sean conscientes de la importancia que tienen los animales, su cuidado y la responsabilidad que se asume en cuanto a su tenencia”.

Actualmente, el municipio cuenta con un espacio para el albergue de más de cien animales, allí, veterinarios y profesionales, así como el personal de las fundaciones que se sumaron a esta iniciativa, atienden y cuidan a los animales que lo requieren.

“Este ha sido un trabajo muy duro, pero a la vez muy gratificante, ahora estamos implementando espacios para gatos, un lugar propicio para que también tengan la posibilidad de sobreponerse a los maltratos”.

La alcaldesa, hizo un llamado a los demás mandatarios para que se tenga en cuenta dentro de sus programas, presupuestos e iniciativas, el bienestar animal.

“Esperamos que no solo Muzo sea ejemplo de estos avances que permiten simultáneamente proteger la salud pública de los ciudadanos, sino que en Boyacá se sumen a la protección de los animales, recordemos que actualmente rige la Ley Ángel, la cual ya se ha aplicado con rigurosidad”.