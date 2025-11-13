Tunja

Muzo se convierte en ejemplo nacional al no tener animales en condición de calle

Más de mil esterilizaciones y el apoyo de fundaciones protectoras de animales permiten que hoy, el municipio sea pionero en política de bienestar animal.

Albergue para caninos y felinos de Muzo. Foto: Suministrada

Albergue para caninos y felinos de Muzo. Foto: Suministrada

Caracol Radio

Paola Márquez

Muzo

Gracias al trabajo conjunto y a la suma de voluntades, Muzo se convierte en el primer municipio de Boyacá y quizás de Colombia en no tener animales en condición de calle. Luego de la articulación entre la administración municipal con las Fundaciones de Protección Animal Mi Mejor Amigo de Chiquinquirá y Huellitas por tu País, se logró la esterilización de más de mil animales y a su vez, la adopción de cientos de ellos.

La alcaldesa de Muzo Jimena Castañeda, nos contó que actualmente se trabaja en cultura sobre tenencia responsable y a pesar del poco presupuesto que tiene el municipio, se tiene la disposición y el compromiso de mantener este hogar que hoy alberga a por lo menos cien animalitos.

“Tenemos todo el compromiso para que la política de bienestar animal sea una realidad. La idea es que quede estipulada y continúe, independientemente de la administración que llegue. Igualmente, queremos que los ciudadanos sean conscientes de la importancia que tienen los animales, su cuidado y la responsabilidad que se asume en cuanto a su tenencia”.

Actualmente, el municipio cuenta con un espacio para el albergue de más de cien animales, allí, veterinarios y profesionales, así como el personal de las fundaciones que se sumaron a esta iniciativa, atienden y cuidan a los animales que lo requieren.

“Este ha sido un trabajo muy duro, pero a la vez muy gratificante, ahora estamos implementando espacios para gatos, un lugar propicio para que también tengan la posibilidad de sobreponerse a los maltratos”.

La alcaldesa, hizo un llamado a los demás mandatarios para que se tenga en cuenta dentro de sus programas, presupuestos e iniciativas, el bienestar animal.

“Esperamos que no solo Muzo sea ejemplo de estos avances que permiten simultáneamente proteger la salud pública de los ciudadanos, sino que en Boyacá se sumen a la protección de los animales, recordemos que actualmente rige la Ley Ángel, la cual ya se ha aplicado con rigurosidad”.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad